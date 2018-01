Zwei Frauen aus Leutersdorf lassen sich beim Kiffen erwischen Ob ein Mann aus Eibau unter dem Einfluss von Rauschmitteln Auto gefahren ist, konnte die Bundespolizei noch nicht klären.

Symbolfoto © dpa

Leutersdorf. Bundespolizisten ist am Sonnabendnacht ein am Sportplatz Heinrichshöhe in Leutersdorf parkender Renault Mégane aufgefallen. In dem Wagen saßen zwei Frauen aus Leutersdorf und ein Mann aus Eibau im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Montag mit.

Bei der Kontrolle sahen die Beamten hinter dem Fahrersitz eine Papptüte stehen. In ihr befanden sich ein Rauchgerät, ein Grinder zum Zermalmen und ein Etui mit etwa 1,25 Gramm Marihuana darin. Der Fahrer gab an, dass alles ihm gehören würde und sie zu dritt gerade einen Joint geraucht hatten.

Im Fahrzeug wurden keine weiteren Drogen gefunden. Ob der Fahrer den Renault auch unter dem Einfluss der Rauschmittel geführt hat, konnte noch nicht geklärt werden. Gegen ihn ermittelt nun die Landespolizei wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln. (szo)

zur Startseite