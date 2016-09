Zwei Fragezeichen für Neuhaus Vor der Rückkehr nach Berlin zeigt Dynamos Trainer keinerlei Anzeichen von Anspannung. Dabei ist die Vorfreude durch eine Verletzung getrübt – und auch eine zweite Personalie noch nicht geklärt.

Am vergangenen Samstag galt „Die SGD ist wieder da!!!“ in Liga zwei, am Montag dann „Uwe Neuhaus ist wieder in Berlin“ – für einen (Fußball-)Abend. © Robert Michael

Bereits drei Tage vor dem Anpfiff ist bei Dynamo Dresden die Vorfreude auf das Ostduell gegen Union Berlin nicht zu übersehen. „Unter Flutlicht zu spielen ist das geilste, was es gibt. Das ist ein Megagefühl für mich und ich liebe es einfach“, sagte Marvin Stefaniak am Freitag auf der Spieltags- pressekonferenz.

Auch für Trainer Uwe Neuhaus – von 2007 bis 2014 Coach der Eisernen – ist das Spiel erwartungsgemäß etwas Besonderes, auch wenn das Bauchkribbeln bislang noch nicht eingesetzt hat. „Seit meinem letzten Spiel war ich nicht mehr da. Ich freue mich darauf, alles zu sehen, was man dort in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Natürlich ist das kein normales Spiel für mich“, sagte der 56-Jährige. Er werde aber wie immer sein Wissen an die Spieler weitergeben, „vielleicht diesmal etwas mehr als sonst“.

Während bei Union Stürmer-Neuzugang Philipp Hosiner mit einem Muskelfaserriss ausfällt, steht bei den Schwarz-Gelben eine verletzungsbedingte Änderung in der Abwehr an. Wer Giuliano Modica – den eine schwere Prellung mit einem „erheblichen Bluterguss“ plagte – ersetzen wird, ist derzeit noch unklar. „Wir haben noch drei nominelle Innenverteidiger im Kader, außerdem stehen noch drei Trainingseinheiten auf dem Programm, um diese Personalie zu klären“, sagte Neuhaus.

Dort wird dann auch Akaki Gogia, Dynamos jüngster Neuzugang, versuchen zu überzeugen. Denn ob der Deutsch-Georgier bereits am Montag zum Einsatz kommt, ist völlig offen. „Er hat bislang einen guten Eindruck gemacht, wie weit er aber wirklich ist, müssen wir noch sehen“, ließ sich Neuhaus nicht in die Karten schauen.

Eines ist dem Ex-Union-Trainer aber klar: „Wir werden uns auf großen Druck der Berliner einstellen müssen. Aber wenn wir hellwach sind und unser Spiel durchsetzen, bin ich da optimistisch.“ Zudem könne seinem Team zugute kommen, dass Union nach der Auftaktpleite in Bochum bereits unter einem größeren Druck steht.

Und so wischt Marvin Stefaniak selbstbewusst die Hinweise auf die Heimstärke der Berliner – zuletzt mit acht Siegen in Folge – beiseite. „Auch wir sind ziemlich heimstark, aber Nürnberg hat hier trotzdem einen Punkt mitgenommen“, sagte er. In der zweiten Liga solle man einfach kein Team unterschätzen, begründete Stefaniak.

In der Alten Försterei wird Dynamo von gut 2 500 Fans unterstützt, insgesamt werden 22 000 Zuschauer erwartet, sagte SGD-Pressesprecher Henry Buschmann. Die Partie steht unter der Leitung von Schiedsrichter Wolfgang Stark, der zuletzt im August 2015 ein Spiel mit Beteiligung der Schwarz-Gelben pfiff – am 26. August siegte Dynamo dank zweier später Tore mit 3:2 gegen den Halleschen FC.

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Teixeira, Konrad, Ballas, F. Müller – Hartmann – Kreuzer, Aosman, Lambertz, Stefaniak – Testroet.

