Zwei Firmen an Standort interessiert

Die Firma Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren sowie die Firma Kühn-Außenausstattung aus Stolpen sind am neuen Gewerbegebiet an der Ziegeleistraße in Helmsdorf interessiert. Erstgenannte wollen 7 000 Quadratmeter kaufen und Zweitgenannte 5 000 Quadratmeter. Beide wollen so schnell wie möglich bauen. Das könnte die Stadt nun unter Druck setzen. Denn mit der Erschließung müsste es nun schneller vorangehen. Das Geld für das Gewerbegebiet ist bereits in den Haushaltsplan eingearbeitet. Allerdings hofft die Stadt auf Fördermittel. „Ohne die können wir das ganze sein lassen“, sagte Bürgermeister Uwe Steglich unlängst. (SZ/aw)

