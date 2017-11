Zwei Festnahmen nahe der Grenze Zwei gesuchte Straftäter flogen bei Kontrollen auf. Da sie Geldstrafen nicht beglichen hatten, müssen sie hinter Gitter.

Die Bundespolizei hat zwei gesuchte Kriminelle bei Kontrollen nahe der Grenze geschnappt. Bereits am Freitag ging es für einen 32-jährigen Deutschen in die JVA nach Dresden. Bei einer Kontrolle am Bahnhof Sebnitz kam heraus, dass der 32-Jährige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe über 1 627 Euro verurteilt worden war, diese aber bisher nicht bezahlt hatte. Aus diesem Grund verbringt er jetzt 34-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt. Für 20 Tage muss ein 23-jähriger Serbe in Haft, der auf der A 17 gestoppt wurde. Auch er hatte eine offene Geldstrafe über 580 Euro nicht beglichen.

In Schmilka kontrollierten die Beamten am Sonnabend einen 30-jährigen Rumänen. Er führte über 1 500 Zigaretten bei sich, welche sichergestellt wurden, da er die zulässige Freimenge überschritten hatte. Am Sonntag stellte Bundespolizei in Schmilka bei einem 43-jährigen Deutschen gut 1 424 Zigaretten und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicher. Die Bundespolizei weißt nochmals daraufhin, dass solche Waffen in Deutschland verboten sind. (szo)

