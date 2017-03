Zwei Festnahmen auf der Autobahn Die Bundespolizei verhaftet Straftäter und stellt Drogen sicher. Außerdem verhindert sie die Einschleusung von Ausländern.

© picture allianz/dpa

Seit Beginn der Woche hat die Bundespolizei mehrere Kriminelle gefasst, zwei wanderten direkt ins Gefängnis. Am Montag stoppte sie auf der A 17 einen Rumänen, der wegen einer noch offenen Geldstrafe gesucht wurde. Der 43-Jährige konnte die 690 Euro nicht bezahlen und wurde verhaftet. Er verbüßt eine 35-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Dresden. Eine weitere Festnahme auf der A 17 folgte am Dienstag. Die Beamten fingen einen Serben (42) ab, gegen den gleich zwei Untersuchungshaftbefehle wegen Betrugs vorlagen. Auch seine Reise endete hinter Gittern. Ein 66-jähriger Deutscher entging der Haft, weil er eine offene Geldstrafe über 120 Euro begleichen konnte.

Ebenfalls auf der A 17 konnten die Polizisten offenbar eine Schleusung vereiteln. Bei der Kontrolle eines Kleinbusses machten die mitreisenden drei Moldauer (21, 23, 37) widersprüchliche Aussagen hinsichtlich ihres Reiseziels und -zwecks. Auch hatte sie nicht ausreichend Geld dabei, um einen Aufenthalt zu finanzieren. Gegen sie wird wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ermittelt. Der 46-jährige Fahrer, ebenfalls ein Moldauer, muss sich wegen des Verdachts der Einschleusung der Insassen verantworten. Er hatte von den Mitreisenden für die Fahrt Geld kassiert. Alle vier wurden nach Tschechien zurückbefördert.

Nahe der Grenze konnte die Bundespolizei Drogen sicherstellen. Am Montag und Dienstag erwischte sie in Sebnitz und in Bad Schandau zwei Tschechen (22, 30) die Rauschgift, vermutlich Marihuana, bei sich hatten. (szo)

