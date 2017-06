Zwei Fahrzeuge gestohlen Diebe schlagen in Löbau und Olbersdorf zu.

Symbolfoto © dpa

Löbau/Olbersdorf. Unbekannte haben ein auf der Handwerkerstraße in Löbau abgestelltes blaues Motorrad vom Typ Honda CBR gestohlen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch auf Nachfrage mit. Das 13 Jahre alte Krad hat einen Wert von rund 1 200 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr. Außerdem verschwand in der Nacht zum Mittwoch ein Olbersdorf ein auf der Hochwaldstraße geparkter, 16 Jahre alter blauer Opel Cora. Die Soko Kfz fahndet nach beiden Fahrzeugen. (szo)

zur Startseite