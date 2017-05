Zwei Fahrräder und ein Moped werden gestohlen

Vor der Festnahme davon gerannt Kodersdorf. Am Mittwochmorgen, kurz vor 2 Uhr, sollte auf einem Parkplatz bei Kodersdorf der Beifahrer eines Pkw kontrolliert werden. Als dieser die Bundespolizisten erblickte, ergriff er plötzlich die Flucht und rannte zwischen geparkten Lkw davon. Mit Unterstützung einer Streife der Polizeidirektion Görlitz gelang es jedoch, den Mann wenige Minuten später zu ergreifen. Er hatte inzwischen Deckung im hohen Gras gesucht. Schnell war der Grund für sein Versteckspielen gefunden. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte vor über vier Jahren einen Haftbefehl auf den 32-Jährigen ausgestellt, weil er eine vom Amtsgericht Hamburg wegen gemeinschaftlichen Diebstahls angeordnete Geldstrafe in Höhe von 380 Euro nicht bezahlt hatte. Schließlich übergab der Ergriffene der Bundespolizei noch am Festnahmeort 503,50 Euro. Damit sind später die Schulden des polnischen Verurteilten (Strafe + Kosten des Verfahrens) gegenüber der Justizkasse Hamburg beglichen worden.

Marihuana in der Unterhose Görlitz. Am Dienstagabend ertappte eine verdeckt eingesetzte Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in der Görlitzer Bahnhofstraße einen 14-Jährigen mit Marihuana. Der Görlitzer Jugendliche hatte den Stoff in seiner Unterhose versteckt. Als er das Cliptütchen hervorholte, war er von den Beamten beobachtet und daraufhin kontrolliert worden. Das Betäubungsmittel, etwa 1,1 Gramm, wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz übernahm das Polizeirevier Görlitz.

Verkehrspolizisten als Parkwächter Ludwigsdorf. Der Schwerlastverkehr hat sich auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz in den zurückliegenden zehn Jahren mehr als verdoppelt. Eine täglich spür- und sichtbare Folge ist, dass - je nach dem, in welche Richtung die Reisewelle gerade strömt - Parkflächen für Lkw zu Nachtstunden oftmals Mangelware sind. Daraus können gefährliche Situationen entstehen. In der Nacht zu Dienstag hatten drei Schwerlasttransporter mit überlangen Windradbauteilen auf der A4 den Parkplatz an der Neiße bei Ludwigsdorf angesteuert. Die aus Polen kommenden Transporter mussten zwingend ihre vorgeschriebene Pause bis zur Weiterfahrt am nächsten Abend einlegen. Doch auf dem Parkplatz war kein einziger Stellplatz mehr frei - auch nicht die eigens vorgesehene Standspur für Schwerlasttransporte. Daher stellten sich die drei überlangen Laster verbotenerweise auf die Ausfädelspur der Autobahn. Es dauerte nicht lange, bis sich dort andere Lkw anstellten und die Schlange der im Gefahrenbereich stehenden Fahrzeuge anwuchs. Streifen der Autobahnpolizei schritten ein. Sie dirigierten einige parkende Lkw auf dem Parkplatz um, um Freiraum für die drei Schwertransporte zu schaffen. Alle anderen Fernfahrer wiesen die Beamten an, die Ausfädelungsspur zu räumen und zu einem anderen Parkplatz weiterzufahren.

Werkzeuge gestohlen Görlitz. In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte an der Sattigstraße in Görlitz in einen parkenden Kleintransporter eingebrochen. Von der Ladefläche stahlen sie verschiedene Prüfgeräte und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. An dem Volkswagen entstand zudem Sachschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Geschwindigkeit kontrolliert Görlitz. Ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion Görlitz hat am Dienstagvormittag auf der Görlitzer Straße in Schlauroth die Geschwindigkeit kontrolliert. Von rund 550 Fahrzeugen fuhren zehn schneller als erlaubt durch den Ortsteil. Den Spitzenwert lieferte der Fahrer eines Volkswagens mit Bautzener Kennzeichen, welcher mit 86 km/h durch die Lichtschranke fuhr. Auf den Mann werden 160 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird die betroffenen Halter in den kommenden Wochen anschreiben.

Tür geöffnet - Radfahrerin verletzt Görlitz. Am Dienstagmorgen befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Fahrrad den Demianiplatz in Görlitz, als ein 57-Jähriger plötzlich die Fahrertür seines Pkw öffnete. Die Frau konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen, stürzte beim Zusammenprall und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Radfahrer alkoholisiert Görlitz. Am Dienstag war bereits zum Nachmittag ein 53-Jähriger so stark dem Alkohol zugeneigt, dass er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien über die Emmerichstraße fuhr. Zeugen meldeten die unsichere Fahrweise des Mannes, der sogar während seiner Fahrt noch eine Bierflasche in der Hand hielt. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz stoppte den Alkoholisierten wenig später. Ein Test zeigte, dass der Deutsche umgerechnet 2,72 Promille intus hatte. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

Vier Kompletträder gestohlen Zittau. In der Nacht zu Dienstag sind in Pethau auf einem Firmengelände an der Hörnitzer Straße Unbekannte in einen abgestellten Mercedes eingebrochen. Die Täter nahmen sich das Bordwerkzeug und demontierten mit diesem alle vier Kompletträder des Wagens. Anschließend stellten sie die A-Klasse unsanft auf der Bodengruppe ab. Den Sachschaden bezifferte der Unternehmer auf rund 2000 Euro, den Wert der vier Kompletträder auf etwa 3000 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Fahrräder und Kleinkraftrad entwendet Seifhennersdorf. Bereits in der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte in Seifhennersdorf zwei Fahrräder sowie eine Simson S50 aus einem Nebengelass am Ohmannweg. Die Täter hatten dabei leichtes Spiel, denn das Gebäude war unverschlossen. Das von den Dieben gestohlene 28-Zoll-Damenrad der Marke Diamant, das 26-Zoll-Herrenrad und das aktuell nicht amtlich zugelassene Kleinkraftrad haben gemäß Eigentümer einen Gesamtwert von etwa 1600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Zweirädern.

VW Touran gestohlen Weißwasser. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Weißwasser einen VW Touran gestohlen. Das schwarze Auto mit dem amtlichen Kennzeichen WSW-XR 112 parkte an der Heinrich-Hertz-Straße. Der Wagen ist etwa eineinhalb Jahre alt und nach Angaben des Eigentümers rund 44000 Euro wert. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Volkswagen wird international gefahndet.

Trunkenheitsfahrt gestoppt Weißwasser. Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Weißwasser auf der Rosa-Luxemburg-Straße den Verkehr. Sie stoppten auch den Peugeot eines 46-jährigen Deutschen. Im Gespräch bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte umgerechnet 1,32 Promille intus. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, behielten seinen Führerschein vorläufig ein und veranlassten eine Blutentnahme. Der Staatsanwalt wird über die Straftat befinden.