Zwei Fahrradfahrer kollidieren

Görlitz. In der Nacht zu Montag stahlen in Görlitz Unbekannte zwei Fahrzeuge. Von der Rauschwalder Straße verschwand ein blauer 3er-BMW. Der etwa zehn Jahre alte Wagen war auf das amtliche Kennzeichen GR-CR 885 zugelassen. Den Zeitwert des Autos schätzte der Eigentümer auf rund 10000 Euro.

In zwei Keller eingedrungen

Görlitz. In der Nacht zu Montag sind in Görlitz Unbekannte in zwei Wohnhäuser an der Erich-Weinert-Straße eingedrungen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Kellern der Gebäude und entwendeten unter anderem ein Fahrrad der Marke Kalkhoff sowie diverse elektrische Werkzeuge und alkoholische Getränke. Den Stehlschaden schätzten die Eigentümer auf insgesamt rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.