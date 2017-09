Zwei Fahrer im Pech Viel Blech verbeult, aber bei den Menschen ging es zum Glück mit ein paar Blessuren ab.

Auf der Kleinen Kirchgasse in Döbel fuhr am Donnerstag gegen 14.55 Uhr ein 64-Jähriger mit einem Kleinkraftrad. Als er bremste, stürzte und rutschte er gegen einen Pkw Hyundai (Fahrer: 66). Durch den Sturz wurde der 64-Jährige leicht verletzt. Am Moped und Auto entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2 000 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag, etwa gegen 12.30 Uhr, war eine 62-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot auf der BAB 4 in Richtung Chemnitz auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Etwa 2,5 Kilometer nach der Anschlussstelle Berbersdorf wechselte sie in den rechten Fahrstreifen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sie mit einer Schutzplanke, fuhr auf dieser ca. 100 Meter weiter und stürzte anschließend in den rechten Straßengraben. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird bei dem Unfall auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

