Zwei Erfolge für die Kamenzer Beim Wettkampf für Demokratie und Toleranz in Hoyerswerda trumpfen Theo Schnappauf und Anna Lena Hölldobler auf.

Im Wasser kaum zu schlagen: Theo Schnappauf. © privat

Schwimmen. Das Schwimmen für „Demokratie und Toleranz“ hat sich im sächsischen Schwimmkalender zu einer festen Größe entwickelt. Die Stadt Hoyerswerda und der SSV Hoyerswerda begrüßten diesmal im Lausitzbad die Aktiven zur mittlerweile siebenten Auflage. Das Besondere an diesem Wettkampf ist, dass das gemeinsame Schwimmen und nicht die individuelle Leistung im Vordergrund stehen soll. Dem Motto „Wir schwimmen nicht gegeneinander – wir schwimmen miteinander“ folgten 294 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer aus ganz Sachsen. Gemeinsam legten die Schwimmer in der vorgegebenen Zeit von sechs Stunden eine Gesamtstrecke von 416 Kilometern zurück.

Der OSSV Kamenz war mit einer starken Mannschaft nach Hoyerswerda gereist. Analena Wehner, Anna Lena Hölldobler, Carsten Stefan, Ralf Domschke und Theo Schnappauf trugen ihren Teil zum Erfolg bei. Am Ende des Tages holten Anna Lena Hölldobler und Theo Schnappauf die Siegerpokale in der Altersklasse 18 Jahre und älter nach Kamenz. Anna Lena zog in den sechs Stunden 334 Bahnen in der 50-Meter-Schwimmhalle, was eine Gesamtdistanz von 16,7 Kilometern ergab. OSSV-Urgestein Theo Schnappauf schwamm 13 750 Meter und besiegte alle jüngeren Sportler. (jk)

zur Startseite