Zwei Eisenbahndrehkräne an Berliner Strecke im Einsatz Sie heben am Sonntag an der Bahnkreuzung Zitzschewig einen neuen Überbau ein.

Ein Eisenbahndrehkran © Symbolfoto/dpa

Das Kreuzungsbauwerk der Strecke Dresden Friedrichstadt – Elsterwerda nach dem Abzweig Radebeul-Naundorf wird derzeit saniert, erhält neue Überbauten, zwei Stahltrogbrücken. Ein Überbau stammt aus dem Jahr 1900, der andere von 1970, informiert die Bahn. Die Widerlager, sie verbinden Brückenkonstruktion und Erddamm, wurden bereits beim Um- und Ausbau der darunter liegenden Strecken erneuert.

Nach dem Abbruch der alten Stahlüberbauten und Auflagerbänke erfolgt am Sonntag und Montag der Einbau des ersten Überbaus. Dazu sind zwei Eisenbahndrehkräne nötig. Außerdem wird die Strecke Dresden – Elsterwerda für 24 Stunden voll gesperrt, und zwar von 3 Uhr am 16. Juli bis 4 Uhr am darauf folgenden Tag.

Dass zwei Eisenbahndrehkräne auf einmal eingesetzt werden, ist dem hohen Gewicht der Brücke geschuldet – sie wiegt etwa 120 Tonnen – und kommt eher selten vor, so die Auskunft der Bahn. (SZ/IL)

