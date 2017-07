Zwei Einbrüche in Transporter Die Gauner hatten es auf Gerätschaften in den Fahrzeugen abgesehen.

Unbekannte schlugen an der Boxdorfer Straße in Radebeul in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochfrüh die Scheibe eines Renault Trafic ein. Aus dem Transporter entwendeten sie eine Tauchsäge und ein Kleistergerät im Gesamtwert von rund 300 Euro. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert.

In Radeburg auf der Schulstraße war im gleichen Zeitraum ebenfalls Werkzeug das Ziel von Dieben. Nach dem Einschlagen der Scheibe eines Opel Combo stahlen sie einen Schwingschleifer im Wert von 100 Euro. Hier entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

