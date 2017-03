Zwei Einbrüche an der Altenberger Straße Unbekannte Diebe trieben auf der Altenberger Straße in Schmiedeberg ihr Unwesen.

© Symbolfoto: André Braun

Schmiedeberg. Unbekannte brachen in der Zeit von Montag zum Dienstag in zwei Geschäfte in Schmiedeberg ein. Erst drangen die Einbrecher gewaltsam in ein Blumengeschäft an der Altenberger Straße ein. Die Täter stahlen einen Laptop von unbekanntem Wert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Nur wenige Meter weiter, ebenfalls auf der Altenberger Straße, brachen sie in die Diakonie ein. In dem Fall hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Angaben zur konkreten Schadenshöhe stehen noch aus, teilt die Polizei mit. (szo)

