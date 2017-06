Zwei Dynamos fahren zur EM Marvin Schwäbe und Markus Schubert stehen im Aufgebot für die Europameisterschaften der U21 und U19. Statt zum Trainingsauftakt bei Dynamo geht es für die Talente mit dem DFB auf Reisen.

Marvin Schwäbe und Markus Schubert fahren zur EM. © Robert Michael

Am 22. Juni ruft Uwe Neuhaus seine Mannschaft zum Trainingsauftakt auf den Sportplatz. Zu noch höheren Aufgaben berufen sind jedoch die beiden Youngster Marvin Schwäbe (22) und Markus Schubert (19). Die beiden Torhüter werden mit den U19- bzw. U21-Nationalmannschaften zu Europameisterschaften fahren, teilte der Verein am Dienstag mit.

Marvin Schwäbe fährt zur U21-EM nach Polen. In der Vorrunde trifft das Team von Trainer Stefan Kuntz auf Tschechien (So., 18. Juni, 20:00 Uhr), Dänemark (Mi., 21. Juni, 18:00 Uhr) und Italien. Das Turnier geht vom 16. bis 30. Juni. Ob Schwäbe auch die Nummer eins der U21 sein wird, ist noch nicht klar. In den letzten Trainings muss sich Dynamos Stamm-Keeper noch gegen Julian Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern) und Odisseas Vlachodimos (Panathinaikos Athen) durchsetzen.

Bei der U19 wird Markus Schubert zum Kader DFB-Auswahl zählen. Das Turnier geht vom 2. bis 15. Juli und findet in Georgien statt. Vorrundengegner sind die Niederlande, Bulgarien und England. „Die Vorfreude ist bei mir schon sehr groß. Bei einer Europameisterschaft will man natürlich spielen, dafür werde ich im Trainingslager alles reinhauen“, so Schubert, der ebenfalls um den Platz im Tor kämpft. (szo)

zur Startseite