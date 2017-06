Zwei Dippserinnen und ihre Bücher Zwei Autorinnen sind mit neuen Werken an die Öffentlichkeit gegangen. Sie führen ihre Leser in fantastische Welten.

Angela Zimmermann

Gabriele Birckigt

Zwei Autorinnen aus Dippoldiswalde haben neue Bücher veröffentlicht. Für Angela Zimmermann aus Paulsdorf ist ihr neues Buch „Mein neues altes Leben“ der dritte Roman, den sie veröffentlicht. Gabriele Birckigt aus Seifersdorf schreibt zwar schon seit Jahren, hat auch schon mehrere Romane verfasst. Sie tritt aber mit ihrem Werk „Kenneth MacKenzie – Ein Unsterblicher erzählt“ zum ersten Mal mit einem Buch an die Öffentlichkeit. Andere Texte hat sie noch nicht veröffentlicht.

Beide Autorinnen führen ihre Leser ins Reich der Fantasie. Gabriele Birckigt lässt ihren Erzähler, den Vampir Vinzent, von der Rundreise eines unsterblichen Druiden durch Schottland berichten. Er begegnet dabei einem anderen Druiden und dessen Hund. Die Drei reisen durch das Land und bleiben dabei auf den Spuren von Brahan Seher, dem schottischen Nostradamus. „Keltische Sagen und Mythen interessieren mich schon immer“, sagt Gabriele Birckigt.

Schottland liebt sie schon lange und hat das Land auch schon mehrfach bereist. Für das neue Buch hat sie mit ihrem Mann auch einen Urlaub lang all die Schauplätze besucht, welche sie in ihrem Roman beschreibt.

Das Schreiben ist ihr Hobby und Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit. Die 53-Jährige hat Mathematik studiert und arbeitet als Buchhalterin in einem Handwerksbetrieb. Wenn sie dann zu Hause mit dem Laptop auf dem Sofa sitzt und ihre Romane verfasst, taucht sie in eine andere Welt ein. Je nachdem, wie ihr erstes Buch ankommt, kann sie sich durchaus vorstellen, ihm auch weitere folgen zu lassen. Weitere Texte hat sie bereits fertig geschrieben. Den Schritt zu einer Veröffentlichung ist sie aber bisher nicht gegangen.

Uhrmacherin wird Schriftstellerin

Angela Zimmermann ist auf diesem Weg bereits weiter fortgeschritten. Für die 51-Jährige ist das Schreiben deutlich mehr als ein Hobby. Ihren früheren Beruf hat sie vor einigen Jahren aufgegeben. Sie hat bis dahin als Uhrmacherin in Glashütte am Werktisch gesessen. Nachdem sie sich davon verabschiedet hat, konzentriert sie sich voll auf das Bücherschreiben. Seit 2012 veröffentlicht Angela Zimmermann ihre Werke.

Ihr neues Buch erzählt die Geschichte von Bea. Ihr fällt es nach dem Unfalltod ihres Mannes schwer, wieder ins Leben zurückzufinden. Sie versucht mit aller Kraft, das Geschehene zu verarbeiten und zu vergessen. Doch da taucht ein fremder Mann auf, der ihre Nähe sucht und ihr überallhin folgt. Ja, er ist sogar zur Stelle, als sie einen Selbstmordversuch unternimmt. Das vereitelt er aber erfolgreich.

Sie fühlt sich auf eine geheimnisvolle Weise zu ihm hingezogen. Doch ihr stellt sich auch die Frage, woher der Fremde so viel von ihrem gemeinsamen Leben mit ihrem verunglückten Mann weiß. Kann sie sich auf ihn einlassen? Was ist das für eine Liebe, die sie tief in ihrem Herzen spürt? Antworten auf diese Fragen berühren Nahtoderlebnisse und Erscheinungen, teilt die Autorin mit. Es geht um ein Geflecht von Leben und Tod, wo am Ende eine tiefe Liebe gewinnt, sagt sie.

Ihr erstes Werk ist unter dem Titel „Als du nicht da warst, hielt unsere Liebe mich fest“ bei einem Verlag in Radeberg erschienen. Danach wechselte Zimmermann den Verlag. Dort ist ihr zweites Buch erschienen „Geliebtes fremdes Wesen“. Obwohl es an bekannten Orten in Sachsen spielt, war auch dieses Werk eine komplette Fantasiegeschichte. Ihrem Verlag ist Zimmermann nun auch bei dem neuen Buch treu geblieben.

Es soll auch nicht ihr letztes Buch bleiben. Angela Zimmermann arbeitet derzeit an einer Trilogie, die ebenfalls in den Bereich des Fantastischen und Paranormalen fällt. Das wird ein umfangreicheres Werk. Die drei Bände werden eine in sich geschlossene Geschichte erzählen. Bisher war jedes Buch von Angela Zimmermann ein Roman, der eine Geschichte für sich erzählt hat. Auch in der entstehenden Trilogie bleibt die Paulsdorferin dem Genre der fantastischen Erzählungen treu. Mehr will sie zu deren Inhalt aber noch nicht mitteilen.

Gabriele Birckigt: Kenneth MacKenzie – Ein Unsterblicher erzählt, Amicus-Verlag, 326 S., 14,95 Euro.

Angela Zimmermann: Mein neues altes Leben, Telegenos Publishing, 292 S., 12,90 Euro.

