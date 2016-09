Zwei Diebe auf frischer Tat gefasst Durch die Hilfe mutiger Görlitzer gelang am Sonntag die Festnahme der polnischen Staatsbürger.

© dpa

Görlitz. In Görlitz kam es am frühen Sonntagabend in einem Café auf der Berliner Straße zu einem ungewöhnlichen Diebstahl mit tätlicher Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger Pole versuchte gegen 18 Uhr drei Flaschen mit alkoholischen Getränken im Wert von 50 Euro in seiner Kleidung verschwinden zu lassen. Als einem Mitarbeiter der Diebstahl auffiel, versuchten er und ein couragierter Gast, den Mann bis zur Übergabe an die Polizei festzuhalten. Der Dieb wehrte sich jedoch stark und griff den Mitarbeiter an. Dieser konnte den Angriff abwehren, sodass niemand bis zum Eintreffen der Beamten verletzt wurde. Ein Schnelltest zeigte eine positive Reaktion auf Drogen und der Mann war alkoholisiert.

Ein weiterer Dieb konnte durch mutige Passanten in der Nacht zum Sonntag bei einem versuchten Fahrraddiebstahl verhaftet werden. In der Zeit zwischen 4 und 5.45 Uhr beobachteten Zeugen einen verdächtigen Mann in einem Hinterhof auf der Langenstraße. Sie informierten die Polizei. Als der Streifenwagen eintraf, versuchte der Mann über eine Mauer in ein Nachbargrundstück zu fliehen. Dort konnten ihn Polizisten stellen. Bei dem Mann handelt es sich ebenfalls um einen polnischen Staatsbürger. Bei dem 26-Jährigen konnte ein Bolzenschneider sichergestellt werden, der zu Beschädigungen an einem Fahrradschloss auf dem Hof passt. Der Mann wurde vorläufig verhaftet und die Kriminalpolizei prüft nun, inwieweit der er mit weiteren Diebstählen in Verbindung steht. (szo)

zur Startseite