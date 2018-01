Zwei Containerbrände binnen weniger Stunden Die Retter wurden nach Glaubitz und Nünchritz gerufen.

Die Glaubitze Feuerwehr hat am Dienstag in Glaubitz einen brennenden Kleidercontainer gelöscht und dann aufgebrochen, um die verbrannten Sachen zu entfernen. © FFW Glaubitz

Glaubitz/Nünchritz. Die Glaubitzer Feuerwehr musste am späten Dienstagnachmittag zu einem brennenden Kleidercontainer am Glaubitzer Dorfteich ausrücken. Eine Anwohnerin hatte den Brand bemerkt und die Retter gerufen. Die Wehr löschte und brach den Kleidercontainer auf, um die verbrannten Sachen zu entfernen, sagte Wehrleiter Martin Reichstädter.

In der Nacht zu Mittwoch gab es einen ähnlichen Fall – auch in Nünchritz brannte es in einem Altpapiercontainer. Während der Fall von Glaubitz offenbar gar nicht angezeigt wurde, ist der Nünchritzer Fall der Polizei bekannt. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung. Von einer Serie könne man aber nicht reden, sagt ein Polizeisprecher. Es komme immer wieder mal vor, dass jemand etwas Brennendes in einen Altpapiercontainer wirft – auf dem Dorf genauso wie in der Landeshauptstadt. (SZ)

