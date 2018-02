Zwei Chancen auf Sächsischen Schulpreis Eine Förder- sowie eine Berufsschule aus Dresden haben es ins Finale geschafft. Nun winken bis zu 4 000 Euro.

Sie sind unter den zwölf besten Schulen Sachsens. Das Förderzentrum „A. S. Makarenko“ und das Berufsschulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung haben es als einzige Dresdner Bildungseinrichtungen in das Finale des Sächsischen Schulpreises geschafft. Demnächst erwartet die Lehrer und Schüler auf der Leisniger Straße in Pieschen sowie auf der Canalettostraße in der Johannstadt Besuch von der Jury. Diese nehmen die Bildungseinrichtungen in Augenschein und wählen die Sieger. Gekürt wird je ein Gewinner in den drei Kategorien Grund- und Förderschule, Oberschule sowie Gymnasium und berufsbildende Schule. Sie erhalten jeweils 4 000 Euro. Zudem werden Sonderpreise vergeben. Mitte Mai überreicht Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Auszeichnungen.

Das Berufsschulzentrum für Ernährung könnte für das Projekt „Garten der Nachhaltigkeit“ preisgekrönt werden. Das Förderzentrum Makarenko hat sich mit einem Forschungsprojekt zur sächsischen Geschichte beworben. (SZ/sh)

