Zwei Brände – zwei Ursachen Am Großenhainer Frauenmarkt bleibt die Heizung kalt. In Neusörnewitz entstanden mehrere 100 000 Euro Schaden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Bürocontainer des Fischhandels in Neusörnewitz bei Meißen stand bereits in Brand, als die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen eintraf. © Roland Halkasch Ein Bürocontainer des Fischhandels in Neusörnewitz bei Meißen stand bereits in Brand, als die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen eintraf.

Die Feuerwehr rückte am Sonnabend gegen 16 Uhr auf den Frauenmarkt 32 aus. Dort brannte es im Heizungskeller. Das hat nun Folgen fürs ganze Haus.

Nach dem Brand einer Gastherme am Sonnabendnachmittag bleibt der Frauenmarkt 32 nun vorerst ohne Heizung. „Nur mit Elektrolüftern kann der Mieter heizen, und so machen wir es auch in der Fleischereifiliale“, sagt Holm Gawalski, der Hauseigentümer. Sein Bewohner war am Sonnabend rechtzeitig nach Hause gekommen, um den Brand im Heizungsraum zu bemerken und gegen 16 Uhr die Feuerwehr zu alarmieren. Ein mittelgroßer Brand wurde den Kameraden mitten im Adventstrubel auf Großenhains Einkaufsmeile im Stadtzentrum gemeldet. Die Stadtwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 23 Kameraden aus. Die entzündete Gas-therme konnte rasch gelöst werden, so Stadtwehrleiter Maik Häßlich auf Anfrage der SZ. Denn beim Brand wurde auch eine Wasserleitung beschädigt, sodass das Feuer sich quasi selbst löschte. Dennoch sperrte die Feuerwehr die Frauengasse und den Frauenmarkt bis in Höhe der Filmgalerie für den Fahrzeugverkehr. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Doch nun heißt es warten – auf den Gutachter. Holm Gawalski rechnet damit, dass die gesamte Heizung erneuert werden muss. Für den Laden gibt es vorerst einen separaten Wasserboiler. Denn in der Fleischereifiliale herrscht ab Dienstag Hochbetrieb vor den Feiertagen. Wie der Schaden entstanden ist, ist indes noch unklar. „Das Sicherheitsventil oder ein Sicherheitsschalter könnten versagt haben“, sagt ein Großenhainer Installateur, der namentlich in diesem Fall nicht genannt werden will. Denn zu vermuten ist, dass die Gastherme nicht jährlich gewartet wurde. So ein Brand sei relativ selten, möglicherweise ausgelöst durch einen Kurzschluss. Passiert sei das schon einmal in einem Haus der Wohnungsgesellschaft auf der Zillestraße.

Verhindern könne man solche Unfälle also durch regelmäßige Kontrolle und regelmäßiges Durchspülen. „Eine Verstopfung in der Heizung ist am Ende deutlich teurer“, so der Fachmann. Auch alte Heizungen seien irgendwann verschlissen und müssen durch neue ersetzt werden.

Um 4.12 Uhr am Sonntagmorgen klingelte Peter Beckers Telefon. „Da hat mir die Polizei mitgeteilt, dass unsere Firma brennt“, erzählt er. Gemeinsam mit Werner Hiller betreibt er den Getränkegroßhandel an der Cliebener Straße in Neusörnewitz. Über die Hälfte ihrer Lagerhalle ist ausgebrannt, das Dach eingestürzt, Inventar durch Löschwasser und -schaum beschädigt. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag gegen 3.45 Uhr in einem Container neben der Halle ausgebrochen. Der gehörte zu Fisch- und Feinkostspezialitäten Uwe Breddin. Das Geschäft ist laut Werner Hiller schon seit Wochen geschlossen. Und der Inhaber sei am Sonnabend im Krankenhaus verstorben. Wenige Stunden später brach das Feuer aus.

Vom Container, in dem sich das Büro befunden haben soll, griffen die Flammen auf zwei Verkaufswagen über und schließlich auf das Dach der Halle, in der der Fischhandel mit Laden, Lager und Kühlzelle eingemietet war. Direkt angrenzend zum Lager des Getränkehandels. Wie hoch der Schaden ist, können die Geschäftsführer derzeit nur schätzen. Ob die Ware noch brauchbar ist, wissen sie nicht. Nach Ende der Löscharbeiten sei ihnen nicht viel Zeit geblieben, das Nötigste herauszuholen. Dann wurde es schon dunkel. Allein der fast neue Lkw, der in der Halle stand und ausgebrannt ist, war rund 60 000 Euro wert. Das Dach, das vor einigen Jahren nach einem Sturm neu gedeckt worden sei, habe 70 000 Euro gekostet. „Wie hoch der Bauschaden ist, wissen wir noch gar nicht. Es kann auch sein, dass die Halle abgerissen werden muss“, so Becker. In Summe seien es sicherlich mehrere Hunderttausend Euro Schaden.

Während die Brandursachenermittler gestern Morgen ihre Arbeit aufgenommen haben, warten Hiller und Becker, dass sie in ihre Firma können. Zumindest in den Teil, der nicht zerstört worden ist. Damit sie schnell wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Der H&B Getränkehandel beliefert die Gastronomie. „Und wenn wir es nicht tun, machen das andere“, so Werner Hiller. Das Problem: Durch die Hitze des Feuers und die Löscharbeiten haben sie weder Strom, noch Wasser, noch Gas. „Alle Leitungen müssen erst neu gelegt werden“, erklärt Werner Hiller. Zum Glück seien die Bürocontainer nicht abgebrannt, nur nass geworden. „Die Computer habe ich gestern rausgeholt. Akten kann man trocknen.“ Von anderen Firmen und einer Brauerei haben die beiden Hilfsangebote bekommen, damit der Betrieb weitergehen kann. Bis der Brandort freigegeben wird, dauert es noch. Die Spürhunde, die die Kriminalpolizei mitgebracht hat und die Brandbeschleuniger aufspüren können, konnten gestern aufgrund des Löschschaums nicht zum Einsatz kommen, teilte die Polizei mit.

Wie die Pressestelle auch informiert, werden Zusammenhänge zu den anderen Bränden in Neusörnewitz geprüft. Für die Feuerwehren war es der dritte Großbrand im Ort. Erst in der Nacht zum 16. November ist an der Förstereistraße der Rohbau eines Eigenheims in Holzständerbauweise niedergebrannt. Gemeldet wurde das Feuer gegen 2 Uhr. Abschließende Angaben zur Brandursache will die Polizei noch nicht machen. Man gehe jedoch von Brandstiftung aus. Im August musste die Feuerwehr schon eine Halle im Gewerbegebiet Neusörnewitz löschen.

