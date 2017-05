Zwei BMW-Limousinen gestohlen In einer nächtlichen Aktion stehlen Unbekannte zwei Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von 60 000 Euro.

© Symbolfoto: Steffen Unger

In der Nacht zu Dienstag schafften es unbekannte Täter ohne Aufmerksamkeit zu erzeugen, in einen grauen BMW 3er einzudringen und diesen ebenso unbemerkt zu stehlen. Der Wert der Limousine beläuft sich auf rund 38 000 Euro.

Auch in der Theodor-Körner-Straße verschwand am Dienstag zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr ein BMW. Während der Abwesenheit der Besitzer brachten sich Unbekannte in Besitz des 5er im Wert von circa 22 000 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen zum Verbleib der Limousinen. (DA)

zur Startseite