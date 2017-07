Zwei Blitzerautos in Radebeul Vor dem Wochenende entdeckten Leser ein weiteres Fahrzeug, welches Schnellfahrer vom Straßenrand fotografiert.

Mit einem mobilen Blitzgerät überwacht die Verkehrsbehörde der Stadt Radebeul die Einhaltung der Geschwindigkeit. Dies geschah in den letzten Monaten vor allem aus einem anthrazitfarbenen Skoda Roomster heraus.

Am Freitag entdeckten SZ-Leser ein weiteres Blitzerfahrzeug – ebenfalls einen Skoda Roomster, allerdings in der Farbe weinrot. Platziert war das Kontrollauto auf der Messstelle Kötzschenbrodaer Straße gegenüber dem Weißen Haus in der 30-km/h-Zone.

Offenbar verstärkt die Stadt ihre Überwachungstätigkeit derzeit. Mittels eines Vertrages mit der Stadtverwaltung Coswig übernimmt Radebeul auch das Blitzen für die Nachbarstadt. Überwacht werden soll der Verkehr vorrangig vor Schulen und Kindertagesstätten sowie in 30er Zonen. Allein in Radebeul gibt es rund 50 amtliche Messstellen, an denen die beiden Skodas aufgestellt werden können. (SZ/per)

