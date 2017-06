Zwei Blasewitzerinnen spielen in Wimbledon

In der Teilnehmerliste für die am kommenden Montag beginnende Qualifikation der Wimbledon-Championships stehen zwei Blasewitzer Profis. Zu den 88 Spielerinnen, die aufgrund ihrer Platzierung in der Weltrangliste für das 96-köpfige Feld dafür direkt zugelassen worden sind, zählen die 22-jährige Tschechin Tereza Smitkova und die gleichaltrige Rumänin Irina Maria Bara vom Tennis-Zweitligisten.

Das Startrecht dafür hat sich Bara in allerletzter Minute erkämpft, mit dem Sieg beim mit 25 000 Dollar Preisgeld dotierten ITF-Weltranglistenturnier im schwedischen Bastad am 20. Mai. Dadurch erreichte sie in der am 29. Mai von der WTA veröffentlichten Weltrangliste, die ausschlaggebend für die Wimbledon-Nominierung ist, als Nummer 202 ihre bisher höchste Platzierung. „Ich hatte zwar gehofft, dass dieser Platz reicht, aber sicher war ich mir nicht. Nun bin ich umso froher, weil sich damit ein Traum für mich erfüllt“, sagte die Blasewitzerin überglücklich, als sie die frohe Botschaft aus London erreichte. (bec)

zur Startseite