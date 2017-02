Zwei Bewerber für den Markt

Die Stadt Dippoldiswalde will die Wochenmärkte in Dippoldiswalde und Schmiedeberg sowie den Weihnachtsmarkt in Dipps nicht mehr selbst organisieren, sondern sucht einen privaten Betreiber für die Märkte. Seit November hat Dipps diese Möglichkeit ausgeschrieben. Für mögliche Interessenten ist Ende Januar die Frist ausgelaufen, und es sind zwei Bewerbungen eingegangen, wie Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) informierte.

Es gab sowohl die Möglichkeit, alle Märkte im Paket zu übernehmen als auch einzelne Märkte. Wie jetzt mit den Angeboten weiter verfahren wird, entscheidet letztlich der Stadtrat. Die Verwaltung wird aber vorher die Angebote gründlich prüfen.

Sorgen bereitete der Stadt in erster Linie der alljährliche Weihnachtsmarkt. Der bringt der Stadtkasse ein Minus ein. Der Wochenmarkt hingegen schreibt schwarze Zahlen. Deswegen hat die Stadtverwaltung auch ein Paket geschnürt, damit ein Interessent mit dem lukrativeren Wochenmarkt mögliche Verluste, die sich aus dem Weihnachtsmarkt ergeben, damit ausgleichen kann. (SZ/fh)

