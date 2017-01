Zwei Baustellen in der Stadt

Königsbrück. Das ist viel für so eine kleine Stadt: Der Landkreis baut gerade an gleich zwei Stellen. Die Arbeiten für den Gebäudeteil der Arthur-Kießling-Schule und die Vorbereitungen für die neue Straßenmeisterei laufen zum Teil schon seit mehreren Monaten. Nun bringt der zuständige Amtseiter des Landratsamts, Valentin Opitz, die Stadträte auf den aktuellen Stand. Es wurde zur ersten Stadtratssitzung des Jahres eingeladen. Diese wird auch genutzt, um langjährige Feuerwehrleute zu ehren. Der Bebauungsplan am Erlichtteich, der für den Bau der Straßenmeisterei nötig ist, soll beschlossen werden. Die Sitzung startet am Dienstag, 19 Uhr, im Rathaus. (SZ)

