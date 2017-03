Zwei Autos von der Straße geschleudert

Der Mercdes wurde beim Unfall stark beschädigt. © Joachim Rehle

Weißwasser. An der Kreuzung zwischen Juri-Gagarin-Straße und Forstweg ist es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und einer schwer verletzten Person gekommen. Ein 51-jähriger Fahrer eines VW Passat stand dabei laut Polizei auf der Juri-Gagarin-Straße kurz hinter der Kreuzung. Auf seiner Höhe, ebenfalls auf der Juri-Gagarin-Straße, saß ein 84-jähriger Autofahrer in seinem BMW. Der BMW-Fahrer wollte nach rechts in den Forstweg abbiegen; der VW-Fahrer wollte sich auf der Juri-Gagarin-Straße von der Kreuzung wegbewegen. Direkt hinter dem VW Passat stand ein Ford Fiesta mit einer 49-jährigen Fahrerin.

Der 76-jährige Fahrer eines Mercedes Benz befuhr nun auf der Juri-Gagarin-Straße auf die Kreuzung mit den drei Fahrzeugen zu. Er versuchte, sich zwischen dem VW und dem BMW hindurchzuquetschen. Dabei streifte er beide Fahrzeuge. Danach kollidierte er mit dem Ford Fiesta. Mercedes und Ford wurden von der Straße geschleudert.

Der Mercedesfahrer und seine 76-jährige Beifahrerin sowie die VW-Fahrerin wurden leicht verletzt, die Ford-Fahrerin schwer. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Straße wurde voll gesperrt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizeidirektion Görlitz noch keine Angaben machen. (szo)

