Zwei Autos in Zittau gestohlen Unbekannte erbeuteten in der Nacht zum Montag einen Ford und einen Mazda.

Gleich zwei Autos konnten Diebe in Zittau entwenden. © Heiko Wolfraum/dpa

Zittau. Gleich zwei Autos wurden in der Nacht zu Montag in Zittau durch Unbekannte entwendet. Einen zwei Jahre alten schwarzen Ford Tourneo erbeuteten Diebe an der Hochwaldstraße, den Wert des Wagens mit den amtlichen Kennzeichen EI BF 635 bezifferte der Eigentümer auf rund 25 000 Euro. In der Südstraße wurde dagegen ein roter Mazda CX 5 mit dem Kennzeichen DBR WB 20 entwendet. Auch dessen Zeitwert liegt laut Eigentümer bei 25 000 Euro. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

