Zwei Autos in Zittau gestohlen Autodiebe nehmen einen Opel Vivaro und einen grauen Renault mit.

Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Zittau gleich zwei Autos gestohlen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. So verschwand ein auf der Max-Müller-Straße abgestellter Opel Vivaro mit Zittauer Kennzeichen. Das weiße Auto war erst vier Jahre alt. Außerdem wurde ein grauer Renault entwendet. (szo)

