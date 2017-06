Zwei Autos in Görlitz beschädigt Kriminelle haben sich für Autos vom Typ Ford Mondeo interessiert. Sie schafften es aber nicht, sie zu stehlen.

Symbolfoto

Görlitz. Unbekannte Kriminelle haben vergeblich versucht, in der Nacht zum Dienstag in Görlitz zwei Autos vom Typ Ford Mondeo zu stehlen. Sie schlugen sowohl bei einem auf der Hugo-Keller-Straße abgestellten Fahrzeug die Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite ein, als auch bei einem auf der Gartenstraße abgestellten. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochmorgen mit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (szo)

