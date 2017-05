Zwei Autos geplündert Unbekannte Täter sind in zwei Autos eingebrochen. Sie hatten es vor allem die Technik in den Fahrzeugen abgesehen.

Zwei Autoeinbrüche mit ähnlichen Mustern haben sich am Freitag in Wilsdruff ereignet. Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, hebelten unbekannte Täter an einem auf dem Landbergeweg gesichert abgestellten VW Passat eine Seitenscheibe heraus und gelangten so in das Fahrzeug. Dort bauten sie das Radio-Navigations-System im Wert von rund 2 500 Euro aus und entwendeten es. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2 000 Euro. Auf der Meißner Straße drangen Unbekannte auf bisher nicht geklärte Art in einen gesichert abgestellten Skoda Octavia ein. In der Folge demontierten sie das Radio-Navigations-System im Wert von 500 Euro aus dem Fahrzeug und nahmen es mit. (SZ/pa)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Fernseher und Diesel gestohlen Kesselsdorf. In der Nacht zum Sonnabend begaben sich bisher unbekannte Täter sich auf das Gelände einer Firma am Kaufbacher Ring in Kesselsdorf. Dort brachen sie zwei Container sowie die Tanks zweier Fahrzeuge auf und entwendeten zwei Flachbildfernseher sowie 600 Liter Diesel. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Einbrecher in der Kfz-Werkstatt Prossen. Unbekannte Täter brachen bereits in der letzten Woche die hintere Zugangstür zu einer Werkstatt in Prossen auf. Dort entwendeten die Täter Werkzeug sowie ein Navigationsgerät aus einem Kundenfahrzeug. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt.

