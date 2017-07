Zwei Autos brennen in Birkwitz aus Mitten in der Nacht mussten in Pirna zwei Fahrzeuge gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus kann verhindert werden.

zurück Bild 1 von 4 weiter In Flammen: Vom Transporter blieb nichts mehr übrig. © Marko Förster In Flammen: Vom Transporter blieb nichts mehr übrig.

Sowohl der Transporter, als auch der hinter ihm geparkte Renault, brannten komplett aus.

Die herbeigeeilten Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen des Feuers, auf das nahe gelegene Wohnhaus verhindern.

Auch nachdem die Flammen gelöscht sind, zeigt die Wärmebildkamera der Feuerwehr, dass immer noch Gefahr von den Fahrzeugen ausgehen kann.

Pirna. Zweimal knallt es so laut, dass die gesamte Nachbarschaft wach wird. Als die Anwohner der Söbrigener Straße in Pirna-Birkwitz am Freitagmorgen gegen 2 Uhr aus den Fenstern schauen, sehen sie zwei hintereinander geparkte Autos in Flammen stehen. Der Mercedes-Sprinter einer Firma und ein Renault Kangoo einer Anwohnerin brennen. Nachbarn sowie der 47-jährige Besitzer des Firmen-Transporters verständigen sofort Polizei und Feuerwehr.

18 Kameraden der Feuerwehren aus Graupa, Pratzschwitz und der Hauptwache von Pirna rücken mit insgesamt fünf Wagen zum Löschen aus. Währenddessen fahren Nachbarn ihre Autos weg, und der 47-jährige Handelsvertreter unternimmt noch eigene Versuche, seinen Transporter mit dem Gartenschlauch zu löschen. Doch zu retten ist nichts mehr. Beide Autos brennen komplett aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das nur weniger Meter entfernte Wohnhaus und einen Hasenstall kann zum Glück verhindert werden. Auch kommt niemand zu schaden.

Durch das Feuer wird allerdings ein Strommast für die Straßenbeleuchtung in Mitleidenschaft gezogen und muss abgesägt werden. Ein Mitarbeiter der Enso ist vor Ort und klemmt Kabel ab. Der Sachschaden am Firmenwagen des Handelsvertreters, in dem sich unter anderem mehrere Bohrer, Staubsauger und andere Geräte befanden, sowie am Renault seiner Frau, mit dem die Familie Ende Juli in den Urlaub fahren wollte, wird auf insgesamt rund 50 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Brandursachenermittler untersuchten am Freitag die Fahrzeuge und prüften, ob Brandstiftung als Ursache des Feuers infrage kommt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Zeugen, welche im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Dresdner Polizei unter 03514832233 zu melden.

