Zwei Ausfälle bei Dynamo Ohne den gesperrten Kapitän Hartmann und den verletzten Dauerläufer Benatelli müssen die Dresdner am Sonnabend im Ost-Duell bei Union Berlin bestehen. Dort kommt es für Trainer Neuhaus zu einer besonderen Begegnung.

Laufwunder Rico Benatelli wird am Sonnabend beim Spiel gegen Union Berlin fehlen. © Robert Michael

Dresden. Endlich hatte er eine Stammformation gefunden. Und nach den beiden überzeugenden Siegen in Düsseldorf und gegen Aue gäbe es Uwe Neuhaus sowieso keinen Grund, etwas zu verändern. Aber der Trainer von Dynamo Dresden ist mal wieder dazu gezwungen.

Dass Marco Hartmann für das Ost-Duell am Sonnabend, 13 Uhr, bei Union Berlin ausfällt, war klar, als der Kapitän die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte. Doch nun muss auch Laufwunder Rico Benatelli passen. Der Mittelfeldspieler reiht sich ein in die lange Liste der Muskelverletzungen bei den Schwarz-Gelben, vermutlich hat er sich schon während des Sachsenderbys im Hüftbeuger gezerrt, es aber erst am nächsten Tag gemerkt.

Neuhaus schiebt es ein bisschen auf die Jahreszeit, das nasskalte Wetter, den rutschigen Rasen. „Bei der Laufstärke von Rico, der immer bis zum Anschlag alles gibt, kann das passieren“, meint der Chefcoach. In den gut 90 Minuten gegen Aue war Benatelli 12,72 Kilometer gelaufen, das war der zweitbeste Wert am 16. Spieltag in der zweiten Liga, nur Grischa Prömel von Union war mit 12,81 km noch ein paar Meter mehr unterwegs.

Die beiden zusätzlichen Ausfälle – nach wie vor fehlen Sören Gonther, Pascal Testroet und Niklas Kreuzer – tun weh, sagt Neuhaus, er betont aber auch: „Wir haben genügend Spieler, die auf diesen Positionen zu Hause sind. Sie müssen es richten.“ Wie er die freien Stellen besetzen wird, ließ er am Freitag wie immer offen. Sein Kommentar: „Wir werden definitiv nicht mit zehn Mann antreten.“ Manuel Konrad hat Hartmann im defensiven Mittelfeld schon mehrfach ordentlich vertreten, Andreas Lambertz könnte – auch aufgrund seiner Erfahrung – in die Startelf rücken. Zudem hat er beim bislang letzten Spiel von Dynamo im Stadion „An der Alten Försterei“ im August 2016 sogar getroffen: zum 2:2-Endstand.

Die jüngsten drei Duelle in Berlin endeten unentschieden, gewonnen haben die Schwarz-Gelben bei Union allerdings schon lange nicht mehr. Im Mai 1998 gab es einen 3:0-Erfolg in der damals noch drittklassigen Regionalliga. Auch diesmal sind die Köpenicker leicht favorisiert, auch wenn sie zuletzt aus drei Spielen nur einen Punkt geholt und Anfang der Woche überraschend den Trainer gefeuert haben. Für Jens Keller, einst bei Schalke, übernimmt nun André Hofschneider – ausgerechnet.

Von 2007 bis 2014 war er Assistent von Neuhaus in dessen Amtszeit bei Union. „Das ist definitiv nicht nur etwas Besonderes, sondern etwas ganz Besonderes“, sagt Neuhaus über das Wiedersehen mit „Hofi“, wie er seinen guten Freund nennt. „Trotzdem ist es ein Spiel, in dem es um drei Punkte geht, die für beide Vereine wichtig wären.“ Schließlich sei „mächtig Dampf in der Tabelle“. Die Berliner haben drei Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-, Dynamo zwei Zähler Vorsprung zum Abstiegsrelegationsrang – und beide trennen nur sechs Punkte. Enger geht´s kaum. Er sei sich sicher, dass Hofschneider keine fünf personellen Änderungen vornehmen wird. Und er müsse sich auch nichts einfallen lassen, um ihn zu überraschen. „Es geht für beide Mannschaften darum, ihre Stärken auf den Platz zu bringen. Alles andere wäre dummes Zeug.“

Die Stärken von Union beschreibt Neuhaus so: „Sie haben eine unglaubliche Wucht und Zweikampfrobustheit, sehr viel Tempo im Spiel, das müssen wir versuchen, rauszunehmen.“ Das Stadion ist mit 22 012 Zuschauern, darunter 2 400 Dynamo-Fans, längst restlos ausverkauft. Schiedsrichter ist mit Bastian Dankert aus Rostock ein Bundesliga-Referee.

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe – Seguin, J. Müller, Ballas, Heise – Konrad – Berko, Lambertz, Hauptmann, Duljevic – Röser.

