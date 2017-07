Zwei Auffahrunfälle – drei Verletzte Die Zusammenstöße passierten beim Abbiegen. In Radebeul kippte sogar ein Auto nach einer Kollision um.

Ein VW Golf (Fahrer 48) wollte am Montagvormittag in Radebeul von der Meißner Straße nach rechts in die Zinzendorfstraße abbiegen. Ein nachfolgender 41-jähriger VW Amarok-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Golf auf. Bei dem Zusammenstoß erlitten der 48-jährige Golffahrer sowie seine Beifahrerin leichte Verletzungen.

Nicht ganz so glimpflich verlief eine Kollision im Klipphausener Ortsteil Röhrsdorf. Dort war eine junge Frau mit ihrem Seat auf der Alten Straße unterwegs und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Baumarktes abbiegen. Doch der 28-jährige Fahrer eines hinter ihr befindlichen Mercedes Sprinters hatte offenbar nicht mit dem plötzlichen Halt der Frau gerechnet und fuhr in der Folge auf den Seat auf. Die 27-Jährige wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Glück im Unglück hatten auch zwei Autofahrer in Radebeul. Ein Mercedesfahrer war am Montagmorgen auf der Wasastraße unterwegs und wollte die Kreuzung Wasastraße/Pestalozzistraße geradeaus in Richtung Meißner Straße überqueren. Dabei stieß der 57-Jährige mit einem auf der Pestalozzistraße fahrenden BMW zusammen. Durch den Aufprall kippte der BMW um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Verletzt wurde niemand. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 40 000 Euro. (SZ)

