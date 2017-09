Zwei Audis gestohlen In einer nächtlichen Aktion verschwanden zwei A4. Die Sonderkommission „Kfz“ kümmert sich darum.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Am Montagmorgen wurde das Verschwinden von zwei Audi A4 Kombi angezeigt. Ein A4 wurde das letzte Mal am Sonntag, gegen 20 Uhr, gesichert abgestellt auf der Grundstraße gesehen. Am Montag, gegen 6.30 Uhr, wurde der Diebstahl bemerkt. Der sieben Jahre alte Pkw hat einen Wert von rund 16 000 Euro.

Ebenfalls in der Nacht zu Montag verschwand von der Bergstraße ein A4. Der Wert des zehn Jahre alten Fahrzeuges wird auf etwa 13 000 Euro geschätzt. Die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen übernimmt die Ermittlungen. (DA)

