Zwei Asylheime schließen im Herbst Die Häuser in Rossendorf und Bischofswerda werden dichtgemacht – weil immer weniger Flüchtlinge im Landkreis Bautzen leben.

Das Asylbewerberheim in Bischofswerda wird bis Ende Oktober geschlossen. © Archivfoto: Steffen Unger

Der Landkreis will nun doch bereits dieses Jahr zwei weitere Asyleinrichtungen schließen. Zunächst war für Ende November lediglich das Aus für das Heim an der Belmsdorfer Straße vorgesehen. Die Einrichtung im Radeberger Ortsteil Rossendorf sollte indes erst Mitte 2018 folgen. Wie die Kreisverwaltung jetzt allerdings bekanntgab, wird nun auch dieses Heim im Herbst schließen. Bis Ende Oktober sollen dort die letzten Asylsuchenden ausziehen.

Angesichts des sinkenden Bedarfs nach Kapazitäten haben sich Kreisverwaltung und der Betreiber des Heims in Rossendorf auf ein vorzeitiges Ende des Vertrags geeinigt. Der sollte eigentlich bis Juli 2018 laufen. Die Bewohner werden in den nächsten Wochen auf andere Einrichtungen in der Region verteilt. Bereits anerkannte Asylbewerber erhalten zudem Unterstützung beim Umzug in eine Wohnung, heißt es.

In Rossendorf leben aktuell noch 46, in der Einrichtung in Bischofswerda 62 Menschen. Insgesamt gibt es im Landkreis aktuell noch 1 600 Asylbewerber. Zu Jahresbeginn waren es noch 2 000. Weil die Zahl der Asylsuchenden seit Monaten sinkt, macht die Kreisverwaltung bereits seit Monaten nach und nach immer mehr Einrichtungen dicht. Zuletzt war das Spreehotel in Bautzen geschlossen worden. Nach Rossendorf und Bischofswerda soll im kommenden April zudem eine Einrichtung in Neukirch/Lausitz schließen. (SZ/sko)

zur Startseite