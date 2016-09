Zwei Anwärter für den Oskar Die Kinderarche Sachsen verleiht Preise für Menschen, die sich besonders kinderfreundlich engagieren. Es gibt auch Anwärter aus Bautzen und Bischofswerda.

Kantor Samuel Holzhey gehört zu den Nominierten. © Steffen Unger

Wer bekommt den Kinderarche-Oskar? Die Kinderarche Sachsen hat auch in diesem Jahr wieder dazu aufgerufen, besonders kinderfreundliche Menschen für diesen Preis vorzuschlagen. Nun stehen 28 Vorschläge auf der Liste, darunter auch zwei aus dem Landkreis Bautzen. Nominiert wurden Gordian Krahl aus Bautzen und Samuel Holzhey aus Bischofswerda. Krahl engagiert sich im Leo-Club Bautzen, der auch das „Haus am Czorneboh“ in Wuischke unterstützt, wo Kinder und Jugendliche betreut werden. Holzhey bringt als Kantor in Bischofswerda Kindern die Liebe zur Musik nahe. So hat er die Kurrende wieder aufgebaut.

Aus den Vorschlägen wählt eine Jury nun drei Preisträger aus, die ihren Oskar am 21. Oktober vom Kabarettisten Uwe Steimle überreicht bekommen. Per Internet-Voting kann außerdem bis 7. Oktober abgestimmt werden, wer den Publikums-Oskar bekommen soll. (szo)

Abstimmung unter www.oskar.jetzt

