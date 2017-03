Zwei Altmeister und ein Junior im Museum Das Rabenauer Stuhlbaumuseum zeigt Handwerk und Kunst von Walter Einert und Helfried Mende.

Das Stuhlbaumuseum Rabenau eröffnet eine neue Sonderausstellung. © Frank Baldauf

Das Stuhlbaumuseum eröffnet demnächst eine neue Sonderausstellung, die zwei bekannten Meistern aus der Region, einem Nachwuchskünstler und zwei verschiedenen Werkstoffen gewidmet ist. „Gehauen in Holz und Stein“ heißt die Schau. Darin stellen die Rabenauer Holzbildhauer Walter Einert und Helfried Mende ihr Handwerk vor. Sie präsentieren ihre Arbeiten, die Handwerk einerseits aber eben auch Kunst andererseits sind. Gerade in der Gegend um Rabenau sind viele Zeugnisse der traditionellen Holzbildhauerei an Möbeln und speziell an Stühlen zu finden – manche stammen aus einer der beiden Werkstätten. Mit Bodo Grimmer gibt ein junger Steinbildhauer aus Leipzig einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen und zeigt seine eigene, besondere Beziehung zum Kunsthandwerk und zu seinem Werkstoff Stein. Die Ausstellung geht vom 12. März bis 11. Juni. (hey)

