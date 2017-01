Zwei Äpfel und eine Birne gestohlen

Eine 72-Jährige ist am Dienstag wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 1 000 Euro verurteilt worden. Die frühere Musik- und Deutschlehrerin hat laut Anklage einen Apfel und zwei Birnen gestohlen. Die Rentnerin hat die Vorwürfe bestritten. Angeklagt war sie sogar wegen räuberischen Diebstahls, weil sie in einem Biokostladen im Hauptbahnhof einen Detektiv gezwickt hatte. Nach Angaben des Richters habe sich dieser Vorwurf nicht nachweisen lassen. Die Frau sei jedoch oft wegen sehr ähnlicher Ladendiebstähle aufgefallen. Mit dem Ausüben von Gewalt habe sie eine Schwelle überschritten, die nicht hinzunehmen sei. Nötig hat die Frau die Taten nicht. Die 72-Jährige sagte, sie erhalte mehr als 2 000 Euro Rente. (SZ/lex)

