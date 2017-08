Zwangsstopp für alle Straßenbahnen Eine Frau hatte per Telefon angekündigt, dass eine Bombe explodieren würde. Danach standen 145 Bahnen still.

Am Mittwoch standen sämtliche Straßenbahnen in Dresden still. © Symbolbild/Arvid Müller

Wegen einer Bombendrohung mussten alle Dresdner Straßenbahnen am Mittwochnachmittag eine Zwangspause einlegen. Nach Angaben der Dresdner Verkehrsbetriebe hatten 145 Straßenbahnen an den Haltestellen für etwa eine Viertelstunde still gestanden. Mehrere Tausend Fahrgäste waren im anschwellenden Berufsverkehr von der Drohung betroffen.

Eine noch unbekannte Frau hatte um 15.26 Uhr die DVB angerufen und angekündigt, „in einer halben Stunde“ werde eine Bombe in einer Straßenbahn hochgehen. Die DVB nahmen die Drohung ernst, alarmierten die Polizei und wiesen die Bahnfahrer an, an der nächsten Haltestelle die Fahrgäste aussteigen zu lassen. Die Auszeit blieb nicht unbemerkt. Sofort verbreiteten sich Spekulationen in sozialen Medien.

Erst nach dem Ablauf des angekündigten Ultimatums konnten die Bahnen gegen 16 Uhr weiterfahren. „Wir sind froh, dass es eine leere Drohung geblieben ist“, sagte DVB-Sprecherin Anja Erhardt. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen die Anruferin.

Bereits am Dienstagabend gingen zwei telefonische Drohungen in einem Lokal sowie einem Heim im Dresdner Stadtgebiet ein. „Bei beiden Anrufen hatte die Anruferin einen ähnlichen Wortlaut verwendet“, sagt eine Polizeisprecherin. Auch in diesen Fällen wird wegen Störung des öffentlichen Friedens ermittelt. (SZ/lex)

