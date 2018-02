Zwangspause für Tomaten-Laster

Bautzen. Kriminelle sind am in der Nacht zum Montag in ein Büro an der Äußeren Lauenstraße in Bautzen eingebrochen. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schlüssel. Der Gesamtschaden, der bei dem Einbruch entstand, beträgt 600 Euro.

Fahrrad stößt gegen Auto

Radeberg. Am Montagnachmittag ist auf dem Robert-Blum-Weg in Radeberg ein Fahrradfahrer gegen einen Pkw gestoßen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 81-jährige Radfahrer mit umgerechnet 1,74 Promille unterwegs war. Das zeigte der Atemalkoholtest an. Der Senior hatte den parkenden Ford wohl nicht oder zu spät gesehen und war aufgefahren. Dabei verletzte er sich zum Glück nur leicht. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Nun hat sich der Fahrradfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten. Am Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.