Zwangspause für Schwebebahn

Es hat sich ausgeschwebt. Zumindest bis Anfang Dezember. So lange gibt es eine Zwangspause für die Dresdner Schwebbahn. Denn die alljährliche Winterrevision steht an. Fahrgäste können stattdessen die Buslinie 84 beziehungsweise 309 nutzen, um zum Körnerplatz oder zur oberen Station in Loschwitz zu gelangen. Die Standseilbahn hat ihre provisorische Überprüfung schon hinter sich und ist unterwegs. Ab dem 2. Dezember soll dann auch wieder die Schwebebahn im Einsatz sein. (SZ/sh)

zur Startseite