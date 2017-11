Zwangspause für Pillnitzer Autofähre Das Tageslicht nutzen die Monteure, um einen Teil der Anlage neu einzustellen. Dafür steht das historische Gefährt einige Stunden still.

Die Schlossfähre wird an diesem Donnerstag gewartet. © Roland Halkasch

Für Autofahrer wird die Berthold-Haupt-Straße an diesem Donnerstag zur Sackgasse. Drei Stunden lang steht die Autofähre still. Mal schnell von Kleinzschachwitz nach Pillnitz übersetzen klappt dann nicht. Grund für die Behinderungen sind Wartungsarbeiten an dem Boot. Die Arbeiter wollen die Einspritzanlage genau justieren, sagt Falk Lösch, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Der Eingriff ist nur notwendig, wenn sich an den Einlagen etwas verstellt. Überraschungen in Form von weiteren kaputten Teilen, wie sie es durchaus bei einer großen Wartung geben kann, erwartet der Sprecher nicht. „Wenngleich die Autofähre auch langsam in die Jahre kommt“, sagt er.

1994 fand der Stapellauf für die Fähre statt. 140 Personen und maximal acht Fahrzeuge mit einem Gewicht bis zu drei Tonnen haben darauf Platz. Ohne die Fahrzeuge können insgesamt sogar 350 Personen mitfahren. Eine Auslastung, die nur selten erreicht wird. Zuletzt haben die DVB im Sommer 2013 eine Erhebung der Fahrgastzahlen an dieser Stelle gemacht. Seinerzeit waren es im Sommer pro Werktag rund 500 Autos und 1 240 Passagiere. An einem mittleren Wochenendtag im Sommer haben die Fährleute 950 Autos und 2 575 Personen übergesetzt. Allerdings schwanken die Fährzahlen in Abhängigkeit von Jahreszeit und Witterung außerordentlich.

Die Reparatur ist an diesem Donnerstag für die Morgenstunden geplant. Die Fachleute brauchen Tageslicht. Sie beginnen mit der Arbeit, wenn der Berufsverkehr vorbei ist. Von 10 bis 13 Uhr fährt die Autofähre deswegen nicht. Für die Fußgänger hat das keine Auswirkungen. Die Personenfähre, die gleich neben der Autofähre im Wasser liegt, fährt planmäßig.

