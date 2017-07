Zwangspause für Erntemaschinen Die verregnete letzte Juliwoche ist noch keine Katastrophe – dennoch hoffen die Landwirte der Region auf beständigeres Wetter.

Roggenernte am Dienstag in Kraußnitz für das Hofgut Kaltenbach: Obwohl schon dunkle Wolken über den Feldern hingen, konnten die Landwirte ihr Getreide hier noch trocken einbringen. Das war leider nicht überall so. Zurzeit steht die Technik still. © Klaus-Dieter Brühl

Von Starkregenfronten, wie sie die Mitte Deutschlands in den vergangenen Tagen heimsuchten, ist die Großenhainer Pflege bisher verschont geblieben. Dennoch macht das Wetter die Landwirte nicht glücklich. Es ist für die Erntezeit einfach zu unbeständig. Die Mähdrescher konnten bisher kaum mehrere Tage hintereinander über die Getreide- und Rapsfelder rollen. Seit Dienstag stehen sie komplett still. „Für Freitag ist ja sommerliches Wetter angekündigt“, sagt Manfred Engelmann gedämpft optimistisch, „aber am Sonntag drohen schon wieder Wärmegewitter. Hoffen wir mal, dass nicht noch Hagel dazukommt.“

Die Hälfte des Rapses steht noch auf den Feldern der Agrargenossenschaft Skäßchen, zwei Drittel des Weizens und nahezu der gesamte Roggen. Engelmann befürchtet, dass die Verzögerungen und die Nässe am Ende die Güte des Getreides beeinträchtigen. „Wir erwarten dieses Jahr einen durchschnittlichen Ertrag“, erklärt er, „aber den wollen wir in vernünftiger Qualität reinbringen.“ Immerhin verfügt sein Betrieb über eine eigene Trocknungsanlage. Die aber wird mit Öl beheizt, und die zusätzlichen Kosten würden das Betriebsergebnis schmälern. Im Mai sei es die Trockenheit gewesen, die zu Verlusten führte, nun müsse man eben mit dem Regen klarkommen, so Engelmann. „Was soll’s“, tröstet sich der erfahrene Landwirt, „wir produzieren nun mal unter freiem Himmel.“

Getreide darf nicht zu feucht geerntet werden, weil es sich sonst beim Lagern erwärmt, wodurch ein optimales Milieu für Pilze entsteht. Die beste Methode ist immer noch abzuwarten, bis Sonne und Wind das Getreide auf den richtigen Feuchtegehalt heruntergetrocknet haben. Allzu lange darf der Landwirt bei der natürlichen Trocknung durch Wind und Sonne allerdings nicht warten, da er bei schlechtem Wetter eine Ertrags- und Qualitätseinbuße riskiert. Der relative Feuchtigkeitswert sollte 14,5 Prozent möglichst nicht überschreiten. Bis 18 Prozent kann der Feuchtigkeitsgehalt im Getreide noch durch das Belüften mit Umgebungsluft auf 14,5 gesenkt werden. Bei über 18 Prozent Feuchtigkeitsgehalt muss mit erwärmter Luft getrocknet werden.

Auch bei der Cunnersdorfer Agrar GmbH sind, bis auf die Wintergerste, die Schläge noch nicht abgeerntet. Etwa 20 Prozent des Roggens und zehn Prozent des Rapses habe man bisher einbringen können, sagt Geschäftsführer Konrad Behrisch. Der Wechsel zwischen sonnigen und regnerischen Sommertagen sei in diesem Jahr schon extrem. Behrischs Betrieb hat immerhin 300 Hektar Raps und 500 Hektar Roggen angebaut. Das letzte Mal waren die Mähdrescher am Montagnachmittag unterwegs. Nicht nur der Cunnersdorfer Geschäftsführer studiert dieser Tage aufmerksam die Wettermeldungen, sondern auch seine Erntepartner im erzgebirgischen Liebenau. Die beiden Landwirtschaftsbetriebe helfen einander im Sommer mit Technik aus. Derzeit sind zwei Liebenauer Mähdrescher in Cunnersdorf stationiert. Das funktioniert schon seit 20 Jahren und ziemlich gut, weil die Ernte im Gebirge in der Regel erst zwei Wochen später beginnt als auf dem flachen Land. „Kooperation wie in alten Zeiten“, lächelt Behrisch. Die Erntetechnik werde dadurch viel besser ausgelastet. Der Thiendorfer André Noack wiederum arbeitet bei der Ernte mit dem benachbarten Spargelhof Ponickau zusammen. „Das Wetter ist im Moment wirklich spannend“, findet er. Dennoch sei schon die Hälfte der Roggenernte gedroschen. Für den Fall, dass das Getreide zu feucht eingebracht wird, habe man die Ponickauer Biogasanlage in der Hinterhand.

Dort könne das Erntegut problemlos über Nacht getrocknet werden. Noack kann dem verregneten Juli sogar etwas Gutes abgewinnen. „Die Feuchtigkeit ist gut für den Mais“, sagt er. „Der wird in diesem Jahr prima wachsen.“

zur Startseite