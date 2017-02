Zwangspause beim Löcherstopfen Notreparaturen an Straßen mussten tagelang aufgeschoben werden. Die Straßenmeisterei hatte kein Material mehr.

Auf der B 98 in Putzkau Richtung Neukirch ist der Asphalt bröcklig wie Pfefferkuchen. Die Straßenmeisterei entschärft die größten Gefahrenstellen. Doch Besserung ist in Sicht: In diesem Bereich soll 2017 die Straßendecke erneuert werden. © Steffen Unger

Die „Männer in Orange“ sind seit Donnerstag wieder rund um Bischofswerda unterwegs, um auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen die gefährlichsten Schlaglöcher zu verfüllen. Etwa eine Woche lang musste diese Arbeit zuvor aber aufgeschoben werden. Denn das dafür notwendige Kaltmischgut war ausgegangen. Nachschub wurde offenbar zu spät bestellt. In dieser Woche nun trafen jeweils zwei Tonnen des Baumaterials in der Bischofswerdaer und den anderen Straßenmeistereien des Landkreises ein. Wie weit man damit kommt, bleibt abzuwarten.

Dass es wegen des strengen Winters Lieferengpässe geben könnte, bestätigt man im Landratsamt auf Anfrage nicht. Von der Angebotsabfrage bis zur Lieferung vergehen etwa zwei Wochen, sagte Sprecherin Sabine Rötschke auf Anfrage. Im Unterschied zum Tausalz, wo vor jedem Winter größere Mengen eingelagert werden, gibt es beim Kaltmischgut keine Bevorratung. Mit dem bevorstehenden Winterende wird der Bedarf geschätzt und die entsprechende Menge bestellt. Sobald abzusehen ist, dass diese Menge nicht ausreicht, bestellt der Landkreis nach.

Schon fünf Tonnen Kaltmischgut verbraucht

Diese Praxis wird mit den wesentlich höheren Kosten gegenüber dem Heißmischgut begründet, das jetzt allerdings nicht eingebaut werden kann. Das in dieser Woche gelieferte Kaltmischgut kostete den Landkreis rund 380 Euro plus Mehrwertsteuer pro Tonne. Heißasphalt ist wesentlich billiger. Vor einem Jahr verbrauchte die Straßenmeisterei Bischofswerda nicht mal eine Tonne Kaltmischgut. In diesem Jahr sind es mit den zwei nachgelieferten bereits fünf Tonnen.

Ein Schwerpunkt im 240 Kilometer langen Straßennetz, das die Bischofswerdaer Straßenmeisterei betreut, ist die B 98 in Putzkau. Hinzu kommen Schäden in fast jeder Gemeinde. Unter anderem auf der Straße Demitz – Wölkau, der Ortsdurchfahrt Taubenheim sowie bei Crostwitz, Liebon und Seitschen wurden in den vergangenen Wochen bereits die tiefsten Schlaglöcher verfüllt. Dabei geht es nicht um eine Reparatur, sondern nur darum, die größten Gefahrenstellen zu entschärfen.

Erst muss der Frost aus dem Boden

Wo in den kommenden Tagen geflickt wird, entscheidet sich operativ danach, wo es am notwendigsten ist. Der derzeitige Wechsel von Nachtfrösten und milden Temperaturen am Tag führt dazu, dass der Asphalt vielerorts innerhalb weniger Stunden aufbrechen kann, sagt Bischofswerdas Straßenmeister Johannes Kurze. Regen beschleunigt diesen Prozess noch. Autofahrer sollten deshalb jetzt so gut wie überall mit Schlaglöchern rechnen und entsprechend vorsichtig fahren.

Trotz der wieder milderen Temperaturen ist Heißmischgut zurzeit keine Alternative. Asphaltmischwerke wie das in Oberottendorf, von wo die Straßenmeisterei Bischofswerda das Mischgut bezieht, haben noch Betriebsruhe und das auch deswegen, weil beim Mischen Wasser zugesetzt wird, das aber nicht eingesetzt werden kann, wenn es droht zu gefrieren. Zudem sitzt der Frost noch im Boden. Eine dauerhafte Reparatur auf den Straßen hat aber erst Sinn, wenn der Frost aus dem Untergrund raus ist und man auch nicht mehr damit rechnen muss, dass der Winter zurückkehrt. Kaltmischgut ist elastisch und „fährt sich zu 100 Prozent fest“, sagt Johannes Kurze. Heißasphalt würde beim jetzigen Wetter schnell wieder ausbrechen.

Die Winterschäden auf den Straßen sind in diesem Jahr wesentlich größer als zuletzt. Belastbare Zahlen über den Reparaturaufwand liegen frühestens in vier Wochen vor. Das Landratsamt könne die Schadenshöhe „bis Mitte März ermitteln, falls bis dahin kein Wintereinbruch mehr erfolgt“, sagte Sabine Rötschke.

