Zwangspause an der Oschatzer Straße Wann die Arbeiten an der S 31 weitergehen, ist noch offen. Dass sie aber noch mehrere Wochen andauern, ist bereits klar.

An der Oschatzer Straße in Strehla steht das Verlegen weiterer Medienleitungen im Bereich der Gehwege an – nach der Winterzwangspause für die Baustelle. Strom-, Breitband- und Telekommunikationsleitungen sollen dann gelegt und die Gehwege im Anschluss befestigt werden, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit.

Die Behörde ist Bauherr der Maßnahme, weil es sich bei der Oschatzer Straße um die Staatsstraße 31 handelt. Danach sollen Restarbeiten am Asphalt wie das Fugenscheiden und -vergießen gemacht, die Fahrbahnmarkierung aufgebracht und die endgültige Beschilderung errichtet werden. – Der Stadt der Bauarbeiten sei abhängig vom Wetter und könne „derzeit nicht terminiert werden“, so eine Lasuv-Sprecherin. Nach dem Ende der Winterzwangspause würden für die noch ausstehenden Arbeiten noch sechs Wochen Zeit benötigt. (SZ/ewe)

