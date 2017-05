„Zwangsberatung hat noch nie funktioniert“ Detlef Scheele hat Abi mit 21 gemacht und bekam mal sein Auto angezündet. Jetzt leitet er die Bundesagentur für Arbeit.

Neue Sicht auf den Arbeitsmarkt: So diplomatisch wie sein Vorgänger ist Detlef Scheele nicht. © dpa

Klare Meinung eines Hamburgers: Die vielen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den 90er-Jahren, „das war alles falsch“. Detlef Scheele sagt seine Meinung offen, nicht so diplomatisch wie sein Vorgänger Frank-Jürgen Weise an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit. Im vertraulichen Gespräch verrät Scheele Journalisten auch schon mal, welchen Politiker er für einen „Knallkopp“ hält. Freilich geht es dabei nicht um einen Sozialdemokraten, denn Scheele ist selbst einer und war Senator für Soziales in seiner Heimatstadt Hamburg.

Seit April führt der 60-Jährige die größte deutsche Behörde, will Beschäftigte auf die Digitalisierung vorbereiten und erlebt, dass seine eigene Tochter auf dem Gymnasium nur auf die Universität vorbereitet wird. Dabei gebe es doch Lehrstellen. Das sollen Scheeles Mitarbeiter auf Wunsch des Zentralverbands des Deutschen Handwerks künftig bei der Berufsberatung klarmachen. Scheele findet das in Ordnung. Informieren ja, Lenken nein. Im übernächsten Jahr möchte der studierte Politik-, Sport- und Erziehungswissenschaftler bundesweit die Beratung ausdehnen. In Berufsschulen und Universitäten soll mit mutmaßlichen Abbrechern gesprochen werden. Jeder Berufstätige soll das Recht haben, sich an Berater der Arbeitsagentur zu wenden. Das ist neu, bisher galt die Arbeit der Behörde als „Versicherungsleistung“, die erst bei Arbeitslosigkeit infrage kam.

Scheele weiß natürlich, dass zum Beispiel die CDU-Arbeitnehmergruppe im Bundestag „nicht will, dass wir wachsen und uns zusätzliche Aufgaben greifen“. Dagegen will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) die Behörde zur „Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung“ ausbauen. Scheele sagt, der Name sei nicht so wichtig. Doch Vorbeugung, Prävention soll künftig anstelle der nachträglichen „Krisenintervention“ treten.

Der heutige Behördenchef und Vater dreier Kinder hat erst mit 21 das Abitur gemacht, auf dem zweiten Bildungsweg. Er war ein junger Linker, der mit Parteifreunden mal die DDR besuchen wollte, aber wegen kritischer Fragen etwa zur Kernkraft im Osten dann doch lieber nicht mitfahren sollte. Seit 1987 arbeitete er in Hamburger Qualifizierungsfirmen, auch als Geschäftsführer einer Beschäftigungsgesellschaft. Als Sozialsenator erlebte Scheele, wie „Autonome“ sein Auto anzündeten.

So einer kennt Ideologie und Praxis. Er spricht mal wie ein Bürokrat über Kompetenzerfassungsmaßnahmen, dann anschaulich über sein Lieblingsthema: Kinder aus schwierigen Verhältnissen. Scheele ist zu der Überzeugung gelangt, dass Einwanderer-Kinder in den Kindergarten gehören, um Deutsch zu lernen. Das verbessert ihre Chancen in der Schule und danach. Kinder von Hartz-IV-Empfängern lernen nicht von klein auf, dass Eltern aus dem Haus gehen, um Geld zu verdienen. Deshalb kann sich Scheele in schwierigen Fällen auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vorstellen – aber nicht in großen Mengen, sondern für höchstens 200 000 Langzeitarbeitslose mit mehreren „Vermittlungshemmnissen“.

Lieber Arbeit als Arbeitslosigkeit, also auch lieber Leiharbeit als keine Vermittlung – das entgegnet Scheele Gewerkschaftern, die im raschen Wechsel aus Leiharbeit und Arbeitslosigkeit einen „Teufelskreis“ sehen. So etwas sei „absolut nicht schön“, sagt Scheele, will aber nicht auf Leiharbeit verzichten. Seine Mitarbeiter sagen, er lade häufiger zu Gesprächsrunden ein als sein Vorgänger und sage klarer seine Meinung. Dabei ist Scheele auch wieder Politiker: Er denkt schon an den Koalitionsvertrag nach der Wahl und will darin zum Beispiel etwas mehr Unterhaltsgeld für Menschen in Weiterbildung festschreiben lassen. Damit nicht Umschüler ihre Kurse abbrechen, um lieber einen Job für zehn Euro pro Stunde anzunehmen.

Scheele will allen Berufstätigen den Weg zur Beratung öffnen, aber freiwillig: „Zwangsberatung hat noch nie funktioniert“, sagt der Praktiker. Seine Mitarbeiter sollen nicht in den Betrieben über Wechselmöglichkeiten beraten, das könnte Unruhe auslösen. Falls ein Firmenchef um den Besuch des Beraters bitte – das könne man machen, aber „wegen der politischen Diskussion nicht groß darüber reden“.

zur Startseite