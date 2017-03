Gut zu wissen Zuwachs in Sicht Die Kita Possendorf wird noch bis Mitte April erweitert. Der Platz für den Nachwuchs wird dringend gebraucht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Alexander Seibt (v.l.) vom Architekturbüro Zimmer und Gruhl, Mutter Romy Werth mit ihren Kindern Leander (1) und Lisa (5) sowie Kita-Leiterin Regina Effenberger freuen sich über den Ausbau der Possendorfer Kita. Der Anbau im Hintergrund macht es möglich, dass hier bald 113 Kinder betreut werden können. © Andreas Weihs Alexander Seibt (v.l.) vom Architekturbüro Zimmer und Gruhl, Mutter Romy Werth mit ihren Kindern Leander (1) und Lisa (5) sowie Kita-Leiterin Regina Effenberger freuen sich über den Ausbau der Possendorfer Kita. Der Anbau im Hintergrund macht es möglich, dass hier bald 113 Kinder betreut werden können.

Fenstermonteur Peter Weber baut die Solbänke ein.

Der Baulärm kann das Kinderlachen nicht dämpfen. Während im Erdgeschoss der Possendorfer Kita der Nachwuchs tobt, wird im Obergeschoss rangeklotzt. Endspurt auf der Baustelle. Mitte April soll alles fertig sein – endlich.

Seit vorigem Sommer wird in der Kindertagesstätte „Windmühle“ gewerkelt. Das ursprünglich als Wohnung genutzte Obergeschoss des Denkmals an der Straße Am Bahnhof wird künftig zusätzlichen Platz für 18 Kindergartenkinder bieten, also eine neue Gruppe. Über 80 Quadratmeter stehen der Einrichtung damit zusätzlich zur Verfügung. Insgesamt zwei Gruppenräume gibt es dann im Obergeschoss, dazu neue Sanitäreinrichtungen für Kinder und Erzieher und eine große Garderobe für beide Kindergruppen. Der Zugang nach oben wird über den neuen Anbau möglich, der an das Bestandsgebäude errichtet wurde. Eine große Glasfront sorgt zudem für Licht in den Räumen und einen freien Blick nach draußen. Außerdem wurde das Dach bereits komplett erneuert sowie die Fassade saniert und das Haus gedämmt. Auch die Heizung und ein Großteil der Haustechnik mussten modernisiert werden.

Insgesamt 113 Kinder, darunter 42 Krippenkinder, werden künftig in dem Haus betreut. „Mehr geht hier nicht“, sagt Markus Kirchner, der Bannewitzer Bauamtschef. Eigentlich wollte die Gemeindeverwaltung noch mehr Platz für den Nachwuchs schaffen. Doch das Denkmalamt machte die Pläne der Rathausspitze zunichte. Den Anbau, wie er einst gedacht war, ließ die Behörde nicht zu. Bannewitz musste umplanen. Nicht nur das sorgte für Enttäuschung. Eigentlich sollte die Baustelle schon längst abgeschlossen sein. Doch der Winter hielt sich diesmal hartnäckig und zwang die Bauarbeiter zur Pause. Sechs bis acht Wochen ist das Baugeschehen an der Possendorfer Kita deshalb im Verzug. „Aufzuholen ist das nicht mehr“, resümiert Markus Kirchner, auch wenn aktuell viele Arbeiten parallel durchgeführt werden.

So werden derzeit der Verbinder und das neue Treppenhaus fertiggestellt. Gleichzeitig gehen Trockenbauer, Maler und Fliesenleger ans Werk. Zum 18. April sollen die neuen Räume im Obergeschoss komplett fertig sein und die ersten Knirpse einziehen. Danach wird die Küche im Erdgeschoss des Hauses in Angriff genommen. Diese wird so umgebaut, dass hier künftig das Essen des Anbieters Apetito erhitzt und serviert wird. Dazu wird die kleine Garderobe unmittelbar neben der Küche ebenfalls umgebaut und steht dann zusätzlich als Küche zur Verfügung. Dahinter wird ein Aufzug installiert, der in Zukunft das Essen aus der Küche ins Obergeschoss transportieren soll. Ab 2. Mai, so der Plan, bekommt der Nachwuchs in Possendorf dann nicht mehr vom Hänichener Versorgungsservice, sondern von Apetito das Essen auf den Tisch, so wie auch die Knirpse in Bannewitz und die Schüler in der Gemeinde.

Insgesamt fast eine Million Euro investiert Bannewitz in die Umbauten an der Possendorfer Einrichtung, inklusive aller Arbeiten, die erst im nächsten Jahr geplant sind. 2018 soll nämlich auch der Containerbau auf dem Grundstück der Kita saniert werden. Und zwar so, dass das ursprüngliche Provisorium eine neue Fassade erhält und gedämmt wird. Außerdem wird die Elektroheizung durch eine Gasheizung ersetzt, erklärt der Bauamtschef. Die Arbeiten seien notwendig, um dafür dauerhaft eine Baugenehmigung zu erhalten.

Die Gemeinde Bannewitz hatte die Container vor einigen Jahren eigentlich nur als Zwischenlösung angemietet, um dem hohen Bedarf an Kita-Plätzen gerecht zu werden. Mittlerweile sind die Container aber gekauft und aus dem Bestand des Objektes nicht mehr wegzudenken. „Wir brauchen sie“, erklärt Heiko Wersig. Das Provisorium habe sich bewährt. In den Räumen im Erdgeschoss werden seither die Kleinsten betreut. „Wir sind bei allen Objekten an der Belastungsgrenze“, resümiert der Hauptamtschef die Betreuungssituation in der Gemeinde.

Deshalb ist die Rathausspitze auch froh darüber, dass derzeit auf dem großen Areal an der Boderitzer Straße in Bannewitz vom freien Träger, der Thüringer Sozialakademie, eine neue Kita gebaut wird. Ab Herbst dieses Jahres sollen dort 105 Plätze für den Nachwuchs entstehen. Erste Anmeldungen dafür liegen der Bannewitzer Rathausspitze bereits vor.

zur Startseite