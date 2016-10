Zuwachs in Beiersdorfs Wohngebiet Die Gemeinde hat auf der Fläche am Ahornweg und der Zeilestraße zwei Grundstücke verkauft. Und es gibt weitere Interessenten.

Blick auf das Wohngebiet in Beiersdorf. © Rafael Sampedro

Das Beiersdorfer Wohngebiet am Ahornweg und der Zeilestraße füllt sich. Über den Verkauf von gleich zwei Grundstücken an Interessenten hatte jetzt der Gemeinderat in seiner jüngsten Versammlung zu entscheiden. Er stimmte dem Verkauf beider Flächen zu. Die neuen Eigentümer wollen dort Wohnhäuser bauen und in den Ort ziehen. Beide planen noch in diesem Jahr mit dem Bau ihres Eigenheims zu beginnen, berichtet Bürgermeister Hagen Kettmann (parteilos).

Die jetzt verkauften Grundstücke sind rund 400 Quadratmeter und gut 1000 Quadratmeter groß. Insgesamt erzielt die Gemeinde für beide Flächen einen Verkaufspreis von 41200 Euro. Der Grundstückspreis in dem Wohngebiet beträgt 28 Euro pro Quadratmeter. Zusätzlich vergibt die Gemeinde Kinder-Rabatte. Bauherren erhalten beim Kauf eines Grundstücks im Wohngebiet pro Kind vier Euro Rabatt auf einen Quadratmeter Bauland.

Bürgermeister Kettmann freut sich über den Zuwachs. Bald kann er womöglich noch mehr Neu-Beiersdorfer begrüßen. Eine weitere Familie habe bereits Interesse an einem der Baugrundstücke angemeldet. (SZ/rok)

zur Startseite