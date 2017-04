Zuwachs im Elbetierpark Der Tierpark Hebelei kann sich über Nachwuchs freuen. Und über tatkräftige Hilfe von 25 freiwilligen Helfern.

Seltener Nachwuchs: Diese beiden bulgarischen Langhaarziegen erblickten jetzt im Elbetierpark Hebelei das Licht der Welt. Die Tierart ist vom Aussterben bedroht und wird in der Hebelei seit vielen Jahren erfolgreich gehalten und gezüchtet.

Auch das am 31. März geborene Eselfräulein hat jetzt einen Namen. Zu Ostern wurde es auf „Emma“ getauft.

Sie heißt Emma. Auf diesen Namen wurde zu Ostern das Eselfohlen getauft, das am 31. März dieses Jahres im Elbetierpark Hebelei das Licht der Welt erblickte. Emma ist in diesen Tagen nicht der einzige Anziehungspunkt in dem Naturerlebnispark. Auch bei zahlreichen anderen Rassen stellte sich jetzt im Frühjahr Nachwuchs ein. So brachten die vom Aussterben bedrohten bulgarischen Langhaarziegen zwei Junge zur Welt.

Nachwuchs stellte sich auch bei den ungarischen Zackelschafen ein. Und auch ein Skuddenlamm wurde im Tierpark geboren. Auch diese Rasse ist vom Aussterben bedroht, wird schon seit Jahrzehnten in der Hebelei gehalten und erfolgreich gezüchtet. Nicht so gut sieht es mit Nachwuchs bei den Vögeln aus. „Vor drei Wochen endete zwar zum Glück die Stallpflicht, die wegen der Vogelgrippe angeordnet wurde. Weil sie so eingepfercht waren, kamen die Vögel nicht so richtig in Brutstimmung“, sagt Tierparkchef Sven Näther.

In Stimmung waren aber die Peking-Enten. Auch deren Küken sind jetzt zu bewundern, ebenso wie Zwergkaninchen-Nachwuchs. Noch kleiner sind die zu Ostern geborenen Zwergmäuse. „Die sind bei der Geburt so groß wie eine Kaffeebohne, sind damit die kleinsten Säugetiere, die wir hier in der freien Natur haben“, sagt der Tierparkchef. Gar nicht mini sind, obwohl sie so heißen, die Minischweine. Auch hier gab es viermal Nachwuchs.

Freuen kann sich der Tierparkchef aber nicht nur über die vielen neuen Tiere, sondern auch über eine andere, dringend notwendige Hilfe. Am kommenden Dienstag werden 25 junge Leute im Tierpark aufkreuzen und kräftig anpacken. Es sind Freiwillige aus dem ökologischen Jahr (FÖJ), die im Naturerlebniszentrum Elbe-Tier-Park Hebelei restaurieren und aufbauen werden und damit die Förderung des Elbe-Tier-Park und den Erhalt alter Haustierrassen und bestandsbedrohter Wildtiere unterstützen wollen.

Die jungen Leute werden sich restaurierenden Arbeiten und der Biotoppflege, als auch Neupflanzungen widmen. Die diesjährige FÖJ-Gruppe der Sächsischen Umweltakademie der Urania hat sich anlässlich des Landesaktionstags für die Unterstützung zweier Projekte entschieden. Neben einem Aufforstungsprojekt zur Erhöhung der Biodiversität soll das Naturerlebniszentrum Elbe-Tier-Park Hebelei praktisch unterstützt werden. Damit soll auch dessen Beitrag zu Pflege und Schutz von vom Aussterben bedrohter Haustierrassen gewürdigt werden.

„Insbesondere die Hebelei, als eine unserer Einsatzstellen, nachthaltig zu unterstützen, liegt uns am Herzen, weil das Hochwasser hier nun schon zweimal große Schäden verursacht hat“, sagt Lena, eine der vier Sprecherinnen des aktuellen FÖJ-Jahrgangs. Celly Fischer, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Hebelei leistet, fügt hinzu: „ Wir wollen auch zeigen, was im nahen Lebensumfeld entstehen kann, wenn man gemeinsam denkt und handelt.“

Außerdem gibt es an diesem Tag einen Info-Stand, der über die Möglichkeiten eines Freiwilligen Ökologischen Jahres, sowie die verschiedenen Einsatzstellen informiert. Der Elbe-Tier-Park Hebelei ist seit 2010 Einsatzstelle des FÖJ und an diesem Tag Impulsgeber und Akteur und freut sich über die wertvolle Hilfe, die die Jugendlichen durch das gemeinsame Anpacken im Elbe-Tier-Park Hebelei leisten.

Am 29. und 30. April findet dann im Elbe-Tierpark der „Tag des Baumes“ statt. statt. Um 11, 14 und 16 Uhr gibt es an diesen Tag Baumexkursionen mit Tierfütterungen. Außerdem wird Celly Fischer an diesem Tag einen Aktionsstand zur Fichte betreuen.

Die Fichte ist der „Baum des Jahres 2017“.

