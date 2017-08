Zuwachs für Nossener Bauhof

Nossen. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs dürfen sich über ein neues Multi-car für den Einsatz freuen. In ihrer jüngsten Sitzung haben zwölf von 18 anwesenden Stadträten dem Kauf des Multicars Fumo Carrier M 31 C in Höhe von 53 550 Euro zugestimmt. Lieferant ist die Firma Teichert GmbH aus Ostrau. Vier Stimmenenthaltungen und zwei Gegenstimmen kamen vor allem dadurch zustande, da einige Stadträte es lieber gesehen hätten, wenn von dem Geld etwa ein guter Traktor und nicht unbedingt ein Multicar gekauft worden wäre. Bürgermeister Uwe Anke (parteilos) machte aber darauf aufmerksam, dass der Bauhofleiter auf die Notwendigkeit dieses Typs von Multicar explizit hingewiesen habe. Hier sei der Expertise des Leiters zu vertrauen, so Anke. (SZ)

zur Startseite