Zuwachs für den gelben Riesen

Das „verstrickt & zugenäht“ im WK III ist jetzt auch Post-Agentur: Kerstin Roschke (rechts) und ihre Mitarbeiterin Sandra Marre.Foto: Mirko Kolodziej © Mirko Kolodziej

Vielleicht sollte Kerstin Roschke den Namen ihres Geschäftes an der Käthe-Niederkirchner-Straße in Hoyerswerda ändern? „verschickt, verstrickt und zugenäht“ würde ganz gut passen. Aber das wird sie wohl nicht tun. Das hübsche Schild „verstrickt und zugenäht“ über der Ladentür ist gerade einmal dreieinhalb Jahre alt. Damals zog Kerstin Roschke vom Cottbuser Tor ins von der Wohnungsgesellschaft frisch sanierte Haus an der Klinikumskreuzung, das zur Postadresse die Heinrich-Mann-Straße 2-3 hat.

Der Laden im WK IX war zu klein geworden. Zu Wolle, Garnen, Reißverschlüssen und anderen Kurzwaren sowie Gardinen kam nämlich ein Stoffverkauf dazu. Außerdem konnte man am Cottbuser Tor nur per Ölradiator heizen. Da kam die Sanierung gegenüber dem Neustädter Eck gerade recht. Kerstin Roschke hat den Umzug bisher nicht bereut. Und auch die Damen, die dreimal wöchentlich im WK III zum gemeinsamen Stricken anrücken, scheinen sich hier sehr wohlzufühlen.

Nun gibt es wiederum eine Erweiterung. Vor ein paar Tagen wurden gelbe Möbel angeliefert, dazu eine Paketwaage. Denn ab dem morgigen Donnerstag, dem 15. Februar, ist das „verstrickt & zugenäht“ auch eine Postagentur. Der gelbe Konzern selbst spricht gern von „Partner-Filialen“. Schon seit Jahren gibt es in Hoyerswerda keine klassische Post mehr. 2001 schloss die historische Post in der Friedrichsstraße nach genau 106 Jahren ihre Türen. Inzwischen gehen die Leute in dem Gebäude, in dem Computervater Konrad Zuse als Sohn des Oberpostmeisters einen Teil seiner Jugend verbracht hat, zum Arzt. Wer Postdienstleistungen in Anspruch nehmen will, besucht also seit fast zwei Jahrzehnten entweder den Bürotreff Kloss am Altstadt-Markt oder die Postbank im Lausitz-Center am Lausitzer Platz 1. Heute ist das Usus: Seit Anfang des Jahres 2012 werden die Filialen der Deutschen Post bundesweit ausschließlich von Partnern betrieben.

Als mit dem vergangenen Jahreswechsel der Bürotreff Kloss nun seine Zweigstelle im Treff-8-Center schloss, die seit 2005 eine Partner-Filiale der Post war, brauchte der gelbe Riese Ersatz. Auf Kerstin Roschke kam die Post AG nicht von ungefähr: Die Uhysterin betreibt schon seit 2002 die Postagentur in ihrem Heimatort. Später kam noch jene in Lohsa hinzu. Nun wurden also in Hoyerswerda ein paar Möbel verrückt, damit der östliche Teil der Stadt posttechnisch keine Wüste wird. Die Partner-Filialen bieten laut Deutscher Post Produktberatung und Porto-Ermittlung, den Verkauf von Marken und Postprodukten, die Ausgabe von Telefonbüchern sowie natürlich die Annahme von Briefen und Paketen an. Kerstin Roschke hat auch Erfahrung zum Beispiel mit der Identitätsfeststellung per Postident. Alles, was die Unternehmerin über die Jahre gelernt hat, gibt sie nun an ihre beiden Mitarbeiterinnen im WK III weiter. Anders als im Treff 8 sind Postbank-Dienstleistungen nicht mit dabei. Dafür hat das „verstrickt und zugenäht“ aber eine Stunde länger geöffnet als bislang der Bürotreff. Kerstin Roschke freut sich über die Erweiterung. Nicht, dass sie unzufrieden ist – aber neue Kundschaft im Geschäft wäre natürlich schön.

